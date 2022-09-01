أحمد وفِيْق يرد على الهجوم بعد تصريحه “الممثل صلاته هِيْ المسرح”

علق الفنان المصري أحمد وفِيْق على الانتقادات التي تعرض لها بعد تصريحه فِيْ مقابلة تلفزيونية “صلاة الممثل مسرحية”.

وقال وفِيْق لـ “العرب اليوم” “ما يحدث هذا هُو طبيعي الهجوم الذي تلقيته، وأنا أتعامل مع الأمر وكأنني لم أشاهده فِيْ المقام الأول، كَمْا قلته من قبل فِيْ الأبراج ومقالات و على مواقع الشبكات الاجتماعية مئات المرات “.

وأضاف “إذا قمت بنشر آية من القرآن على حسابي الشخصي فسوف أتعرض للهجوم أيضًا وبالتالي لن أنتبه للأمر لأنني أرى أن هذا جهل وهناك أناس أصبح همهم الأساسي المطاردة. من الفنانين “.

وتابع أحمد وفِيْق “لم أطلب دين جديد بما قلته، فأصررت على قيمة المسرح فقط للممثل، وقلت أن المسرح هُو قبلة الممثل، ولم أقل. قبلة المسلم “. فلماذا حدث كل هذا الهجوم

ألقيت كلمة الفنان أحمد وفِيْق خلال برنامج تلفزيوني، حيث قال “لدي قناعات كبيرة أن المسرح ضرورة حلوة وعظيمة ومناخية، ولدي تعبير دائما أقول إن صلاة الممثل هِيْ المسرح، يذهب على خشبة المسرح ليصبح ممثلاً، أدوات تكَمْل وتتألق على المسرح “.

وتعرضت لهجوم من قبل المتابعين عبر مواقع إعلامية، بتعليقات تقول “حاجة جميلة جدا، ارحمنا يا رب”، وقول آخر “خلاص الناس ما هُو إلا مخربين فِيْ المجتمع”.

من ناحية أخرى؛ وكان آخر الأعمال التي شارك فِيْها أحمد وفِيْق مسلسل “وجوه” بالتعاون مع حنان مطاوع ومحمود عبد المغني وهالة فاخر، وتأليف محمد علي إبراهِيْم وإخراج معتز حسام.

كَمْا شارك فِيْ مسلسل “الاختيار 3” مع كريم عبد العزيز وأحمد عز وأحمد السقا وتأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

شارك فِيْ مسلسل “بيت القوة” بالشراكة مع وفاء عامر وإيهاب فهمي ومحسن منصور وسماح السعيد وإخراج وسام المدني.

ويستعد أحمد وفِيْق لبطولة مسرحية جديدة بالاشتراك مع داليا البحيري فِيْ أحد مسارح الدولة، وسيتم الكشف عَنّْ باقي تفاصيل العرض خلال الفترة المقبلة.

فِيْ غضون؛ شهد أحمد وفِيْق مؤخراً على إخفاء حياته الشخصية، قائلاً إنه “فلاح” لا يحب أن يعرف أحد شيئاً عَنّْ أهل بيته، مضيفاً أن أحداً من أصدقائه لا يعلم أنه متزوج ومن ثم هُو. فصل. وتزوجت، وهناك من لا يعرف سبب انفصالهما فِيْ المقام الأول. .

وأكد وفِيْق أنه سعيد بالتعاون مع يسرا لأول مرة فِيْ مسلسل “روز وليلى”، وكذلك الفنانة نيللي كريم التي تعاونت معها سابقًا فِيْ مسرحيتين، وتعد المسرحية أول مسلسل درامي عربي له. النوع يحمل أسماء دولية فِيْ الكتابة والعَنّْوان.