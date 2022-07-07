أحمد وفِيْق يرد على انتقاد حديثه عَنّْ إزالة عوامات النيل وترك “الديسكوهات”

أكد الفنان المصري أحمد وفِيْق، أنه اضطر إلَّى حذف منشور كان قد كتبه على حسابه على فِيْسبوك، تحدث فِيْه عَنّْ لجوء المسؤولين إلَّى إزالة العوامات من النيل وترك “الملاهِيْ الليلية” لأنها لغرض خدمة السياحة. .

وكان وفِيْق قد كتب “العوامات تشوه النيل، والطب، والأقراص ليست عوامات، إنها تبرد وتشوه النيل … لا، الديسكو تبحث عَنّْ الموسيقى، مثل الأمواج ترقص وتشكل شكلاً جمالياً يوفر السياحة … الطب دائماً و عَنّْدما يمشي هذا.

وقال وفِيْق إنه لم يقصد أي نوع من الإساءة، بالإضافة إلَّى أن البعض لم يفهم نيته وراء هذا المنشور.

وفِيْ تصريح خاص لـ “العرب اليوم”، أوضح الفنان أنه وجد بعض التعليقات من البعض بطريقة أخرى تتضمن إهانات لبلده مصر، مما أجبره على حذف منشوره، مضيفًا “إهانة للدولة ولكل من عليها”. له غرض أنه يتسبب فِيْ إهانات، وهذا ليس هدفِيْ على الإطلاق “. لم يكن خاضعًا إلا لشيء اجتماعي.

وأشار أحمد وفِيْق إلَّى أنه كان يقارن تلك العوامات التي توقفت عَنّْ العمل مع العوامات التجارية التي لا تزال موجودة على النيل، وعلق قائلاً “كنت أتساءل ما الفرق بين هذا وذاك. أنا مشغول دائمًا بأشياء خاطئة، مثل مسألة الرسومات فِيْ مترو الأنفاق، والتي قيل إنها مسروقة، وهذا شيء يؤثر على سمعتنا، كان علي أن أتحدث عَنّْ ذلك “.

وتابع أحمد وفِيْق أن موضوع الرسم نوقش أيضا، ووجد أن مصر بها أكبر عدد من الفنانين التشكيليين، حتى العباقرة، إضافة إلَّى أن مصر بلد الفن فِيْ العالم حسب رأيه.

وعَنّْ شيء جديد فِيْ الفترة المقبلة ؛ وأكد أحمد وفِيْق أنه يواصل شخصيته فِيْ مسلسل “روز وليلى” إلَّى جانب الفنانين يسرا ونيللي كريم، موضحًا أن المسرحية عبارة عَنّْ فِيْلم تشويق اجتماعي مغامر فِيْ إطار كوميدي.

وأشار أحمد وفِيْق إلَّى أنه ممنوع الحديث عَنّْ تفاصيل شخصيته، لكن المسرحية مليئة بالتفاصيل المهمة، مضيفًا أنها ستعرض خارج الموسم الدرامي لرمضان، وستتلقىها إحدى المنصات الرقمية، موضحًا أن وسيستمر العمل على التصوير حتى سبتمبر المقبل.