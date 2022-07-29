أحمر أكاجو.. صبغة شعر عنابي طبيعي بسهُولة واظهري بأحَلْى طلة صيفِيْة عصرية هذا العام

إذا كنت ترغب فِيْ الحصول على طريقة صبغ الشعر باللون العنابي الطبيعي، فسنقدم لك اليوم أهم التفاصيل. من المعروف أن الصبغات الكيميائية تسبب تساقطًا كبيرًا للشعر وتصبح جافة وهشة من الأطراف، فلماذا لا جربي طريقة صبغ طبيعية لا تتلف الشعر وتمنعه ​​من التكسر والسقوط. ما عليك سوى متابعة المقال معنا حتى النهاية لتطبيق الوصفة بكل سهُولة.

صبغة شعر بورجوندي طبيعية

يعتبر اللون العنابي من الألوان الجذابة فِيْ الشعر والذي يعطي شكلاً مختلفاً ولوناً مختلفاً للبشرة، لأن لون البشرة يختلف باختلاف طبيعة لون الشعر، وهذه هِيْ الطريقة الصحيحة لتجربتها بدون أي ضرر. .

الحصول على الشعر العنابي للشقراوات

هذه الطريقة مخصصة لمن لديهم شعر أشقر، وهِيْ

المكونات

صبغة شعر بني.

وصبغة شعر بورجوندي.

قفازات بلاستيكية.

فرشاة الصبغة

كيف تستعمل

أولاً، ضعي الصبغة البنية على شعرك أولاً باستخدام فرشاة الصبغة، بعد تقسيمها إلى 4 أجزاء متساوية.

بعد ذلك، اتركي الصبغة فِيْ شعرك حتى تحصلي على لون بني، وهِيْ خطوة مهمة جدًا للحصول على اللون العنابي الذي تريدينه.

بعد ذلك، بعد شطف الشعر من الصبغة، ستكرر نفس الخطوة ولكن باللون العنابي.

ثم يتم تطبيق الصبغة من الأسفل إلى الأعلى وليس العكس.

ثم، بعد 20 دقيقة، يتم شطف الشعر، بحيث يكون له اللون العنابي المطلوب.

احصل على شعر بورجوندي للنساء ذوات الشعر الأسود

تختلف هذه الطريقة عن الطريقة السابقة بناءً على اختلاف لون الشعر

المكونات

مسحوق التبييض.

مطور اللون مقاس 30.

لون بورجوندي

قفازات بلاستيكية.

فرشاة الصبغة

كيف تستعمل

أولاً، اخلطي مسحوق التبييض مع مطور اللون فِيْ وعاء، لكن تأكدي من أن كَمْية البودرة أكبر من كَمْية مسحوق التبييض.

بعد ذلك، يتم وضع الصبغة عليها وتقليبها جيدًا.

ثم نبدأ فِيْ تطبيق الصبغة على الشعر الجاف ونتركه لمدة ربع أو ساعة.

ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

لذلك انتهِيْنا اليوم من أفضل طريقة لصبغ الشعر باللون العنابي الطبيعي لكل من النساء الشقراء وذوات الشعر الأسود، حيث اختلفت طريقة الصباغة بسبب اختلاف لون الشعر ومدى تقبل الصبغة. ونأمل أن تكون كذلك. قادرة على إفادة لكَمْ اليوم قدر الإمكان.