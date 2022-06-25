أحمر الخدود وملين للشفاه بلون الشمندر

أحمر الخدود وبلسم الشفاه الشمندر – يمنحنا صبغة بنجر السكر الشفافة الجميلة لدينا المزيد والمزيد من الأسباب الوجيهة لاستخدامه في مستحضرات التجميل وإضافة لمسة طبيعية إلى مكياجنا. اصنعي أحمر شفاه طبيعي 2 في 1 + مكياج أحمر خدود يعيد اللون!

معدات

بنجر السكر العضوي الخام

الجلسرين النباتي (متوفر في الصيدليات).

تعليمات

ابدأ بتقشير وسكب 15 جرامًا من البنجر جيدًا قدر الإمكان.

أضيفي ملعقة كبيرة من الجلسرين وسخنيها في باين ماري لمدة 15 دقيقة، ثم اتركيها تبرد. قم بتصفية كل شيء باستخدام صينية وصبه في وعاء صغير محكم الإغلاق.

يجب أن تحصل على حوالي 15 جرامًا من المستحضر. قبل استخدامه، اتركه يبرد لمدة ساعة.

بمجرد أن يبرد الخليط، رجه جيدًا واختبر اللون على معصمك، على سبيل المثال. مقتنع ضعي كمية صغيرة بفرشاة على الخدين لتعزيز لون البشرة وعلى الشفاه بالأصابع لإبراز الابتسامة.

معلومات عملية يمكن الاحتفاظ بالوصفة لمدة تصل إلى شهر واحد في الثلاجة.

ها انت! لمسة طبيعية وأحمر خدود بسيط للاستمتاع بالشعور الطبيعي.

بلسم الشفاه البنجر وأحمر الخدود

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