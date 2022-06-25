أحَلْى الحَلْويات عمل كيكة البسبوسة فِيْ البيت بأقل الخطوات والمكونات

تعتبر كعكة البسبوسة من أفضل أنواع الحَلْويات، فهِيْ من الحَلْويات الهشة والخفِيْفة التي يمكن تناولها فِيْ الصباح بجانب كوب الحَلْيب أو الشاي، بالإضافة إلى أنها لذيذة المذاق، بالإضافة إلى أنها محبوبة من قبل الكبار والصغار. ويشمل الأطفال قيمة غذائية كبيرة وتبحث الكثير من النساء عن طريقة تحضيره بأسهل طريقة وخطوات، وكذلك بأقل المكونات وأكثرها وفرة، ويتم تناول كعكة البسبوسة مع العديد من الوجبات الرئيسية فِيْ اليوم.

مقادير كعكة البسبوسة

2 كوب دقيق أبيض منخول.

كوبان من دقيق السميد.

علبة زبادي.

سكر ابيض “كوب ونصف”.

حَلْيب سائل دافئ “كوب واحد فقط”.

زيت نباتي “كوب واحد”.

جوز الهند المبشور “كوب واحد فقط”.

القليل من الخل الأبيض.

مجرد كيس من مسحوق الخبز.

كيسان من الفانيليا.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

القليل من جوز الهند للتزيين.

طريقة تحضير كعكة البسبوسة

كيك البسبوسة من أشهى الحَلْويات التي يمكنك تجربتها، وهِيْ محبوبة من قبل جميع البالغين والأطفال.

فِيْ البداية، أحضر وعاءًا عميقًا لوضع الحَلْيب الدافئ والسكر واللبن والخل والبيض والفانيليا والزيت واستمر فِيْ تقليب المكونات جيدًا حتى تصبح ناعمة.

بعد ذلك نخلط الدقيق الأبيض ودقيق السميد مع جوز الهند المبشور والبيكنج باودر وكذلك نصف ملعقة صغيرة ملح واستمر فِيْ تقليب المكونات جيداً.

ثم تخلط جميع المكونات جيدًا حتى يصبح القوام مناسبًا تمامًا.

بعد ذلك نحضر صينية متوسطة الحجم ودهنيها بقليل من الزيت والقليل من الدقيق حتى لا تلتصق الكيكة وضعي الخليط بالتساوي على الصينية.

بعد ذلك، ضعي الصينية فِيْ الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، حتى تمر حوالي نصف ساعة، حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.

فِيْ النهاية، بعد أن تنضج، أخرجي الصينية من الفرن ثم ضعي السوربيه عليها ثم زينيها بجوز الهند.

بسبوسة

البسبوسة من أنواع الحَلْويات المعروفة فِيْ المنطقة العربية وتحديداً دول البحر الأبيض المتوسط ​​وكذلك جمهُورية مصر العربية، يطبق عليها القطر عند خبزها