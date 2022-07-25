أحَلْي بستافلورا بالمربي الشهِيْة بالمنزل بطريقة سهلة وصحية وأضمن من محَلْات الحَلْويات

تعتبر المعجنات قصيرة القوام مع المربى من أحَلْى وألذ أنواع الحَلْويات والحَلْويات الشهِيْرة المنتشرة فِيْ جميع أنحاء الوطن العربي وخاصة فِيْ مصر والتي تحظى بقبول واسع لدى جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، كَمْا أنها من أهم أنواع الحَلْويات. حَلْويات على مائدة الحَلْوى فِيْ كل المناسبات السعيدة، الأعراس، الحفلات والأعياد، خاصة فِيْ أعياد ميلاد أبنائنا وبناتنا إلى حد كبير، لما لها من شكل رائع ومميز وشعبية للجميع.أفراد الأسرة إلى حد كبير، وهناك الكثير من النساء اللواتي لا يعرفن كيف يصنعن المعجنات بالمربى فِيْ المنزل ويبحثن عن طريقة للعمل ولكن لا يعرفن الطريقة الصحيحة والصحية، لذلك نقدم لك سيدتي الأفضل والأفضل. أسهل طريقة صحية وهِيْ مصنوعة فِيْ المنزل، وأفضل من الحَلْويات، لصنع أحَلْى وتغذية الباستافلورا بالمربى.

كيفِيْة صنع الباستافلورا بالمربى ومكوناته

نقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لتحضير أشهى وألذ باستافلورا بالمربى اللذيذ واللذيذ، من خلال طريقتنا المميزة المصنوعة فِيْ المنزل، للتأكد من أنها مصنوعة على أفضل وجه وأكثرها صحة. للحفاظ على صحة وسلامة أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال، الذين يحتاجون إلى تغذية سليمة وصحية لبناء أجسامهم بطريقة قوية وصحية ومفِيْدة، ونؤكد دائمًا على ضرورة القيام بطريقتنا الخاصة فِيْ صنع Pastaflora بالمربى فِيْ المنزل حرصاً منا على سلامة وجودة المكونات الغذائية إضافة إلى طريقة عملها واختيار الأفضل والأكثر أماناً من وجهة نظر صحية وغذائية تعود بالنفع على صحة جميع أفراد الأسرة، ونحن أيضاً نهتم دائما بضرورة عمل طريقتنا المميزة فِيْ المنزل فِيْ ظل الظروف العالمية حيث انتشرت العديد من الأمراض المعدية والخطيرة بشكل كبير على صحة وسلامة المواطنين، فِيْ جميع دول العالم. خاصة فِيْ مصر مثل فِيْروس كورونا المستجد ونزلات البرد الشديدة والعديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة المواطنين بشكل عام.

المكونات

كوب كبير من الزبدة المذابة أو السمن البلدي حسب الرغبة.

نصف كوب سكر بودرة ناعم جدا.

بيضتان

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة فانيليا.

نصف كيس بيكنج بودر.

علبة من مربى المشمش أو مربى الفراولة والكَمْية المطلوبة.

ملعقة صغيرة من عصير البرتقال المبشور.

كوب طحين كبير.

كيفِيْة تحضير نباتات المعكرونة