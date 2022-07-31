أحَلْي بفتيك مقلي علي أصوله الشهِيْة والصحية وأفضل من المحَلْات والمطاعم الكبري

شرائح اللحم المقلية هِيْ من أحَلْى وألذ أنواع اللحوم الحمراء التي يحبها كثيرًا ويفضلها جميع أفراد الأسرة، ويتم تناولها على نطاق واسع فِيْ جميع أنحاء العالم، وخاصة فِيْ مصر، والتي تعتبر من أفضل الأطعمة السريعة على الإطلاق. الأطعمة. المحَلْات التجارية والمطاعم الكبرى، لما تتمتع به من مذاق رائع ولذيذ، والتي تعتبر من أهم الأطعمة الصحية على مائدة الطعام، والتي يتم تحضيرها فِيْ جميع المناسبات السعيدة والأعراس والحفلات والمآدب إلى حد كبير، وتعد شرائح اللحم المقلية مقبول من قبل جميع أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال، الذين يحتاجون إلى تغذية سليمة وصحية لبناء أجسامهم بطريقة صحية وصحية، ولهذا نقدم لك أفضل وأسهل طريقة صحية تتم فِيْ المنزل، بطريقة هِيْ أفضل من المطاعم الرائدة، من خلال طريقتنا المميزة فِيْ صنع أفضل وألذ اللحوم المقلية.

طريقة عمل شرائح اللحم المقلية ومكوناتها

المكونات

كيلو لحم بقر.

حبتان كبيرتان من البصل مبشوران.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

ملح.

فلفل اسود.

خل.

بيض.

بسكويت مطحون.

دقيق.

بهارات اللحم.

زيت للقلي

كيف تستعد