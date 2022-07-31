أحَلْي بفتيك مقلي علي أصوله الشهِيْة والصحية وأفضل من المحَلْات والمطاعم الكبري

شرائح اللحم المقلية هِيْ من أحَلْى وألذ أنواع اللحوم الحمراء التي يحبها كثيرًا ويفضلها جميع أفراد الأسرة، ويتم تناولها على نطاق واسع فِيْ جميع أنحاء العالم، وخاصة فِيْ مصر، والتي تعتبر من أفضل الأطعمة السريعة على الإطلاق. الأطعمة. المحَلْات التجارية والمطاعم الكبرى، لما تتمتع به من مذاق رائع ولذيذ، والتي تعتبر من أهم الأطعمة الصحية على مائدة الطعام، والتي يتم تحضيرها فِيْ جميع المناسبات السعيدة والأعراس والحفلات والمآدب إلى حد كبير، وتعد شرائح اللحم المقلية مقبول من قبل جميع أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال، الذين يحتاجون إلى تغذية سليمة وصحية لبناء أجسامهم بطريقة صحية وصحية، ولهذا نقدم لك أفضل وأسهل طريقة صحية تتم فِيْ المنزل، بطريقة هِيْ أفضل من المطاعم الرائدة، من خلال طريقتنا المميزة فِيْ صنع أفضل وألذ اللحوم المقلية.
طريقة عمل شرائح اللحم المقلية ومكوناتها
المكونات
- كيلو لحم بقر.
- حبتان كبيرتان من البصل مبشوران.
- ملعقة كبيرة ثوم مفروم.
- ملح.
- فلفل اسود.
- خل.
- بيض.
- بسكويت مطحون.
- دقيق.
- بهارات اللحم.
- زيت للقلي
كيف تستعد
- نحضر كيلو من اللحم، ونغسله بالماء، ثم نقطعه إلى شرائح، ثم نطحنه بمطرقة ستيك حتى يتبقى لدينا شرائح رقيقة.
- نحضر وعاء عميق ونضع فِيْه البصل المبشور والثوم المفروم ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والخل وتوابل اللحم ونقلبها جيدا ثم نضيف شرائح اللحم ونتركها لمدة ساعتين على الأقل فِيْ الثلاجة حتى تقلى. يمتص اللحم الخليط ويمنحنا أفضل نكهة للحوم.
- بعد ذلك نخرج الستيك من الثلاجة ونضع فِيْه البيض ونخفقه جيداً مع قليل من الفلفل الأسود، ثم نسكبه فِيْ وعاء آخر ونضع الطحين فِيْه وفِيْ أخرى نضع البسكويت المطحون.
- نقوم بإعداد مقلاة عميقة، ونسكب كَمْية كبيرة من الزيت فِيْها، ونضعها على النار ونتركها حتى تسخن جيدًا.
- ثم نضع شرائح اللحم فِيْ البيض ونخرجها، ثم نجرفها فِيْ الدقيق، ثم نعيدها إلى البيض، ثم نضعها فِيْ فتات الخبز.
- بعد ذلك، نغمس الفِيْليه المتبل فِيْ الزيت الساخن لصدمة الزيت الساخن، ثم نهدئ الحرارة عن طريق التقليب حتى تصبح ناعمة على نار خفِيْفة بعد أن تأخذ لونها الذهبي المفضل لدى الجميع.
- بعد إخراج الستيك من الوعاء، نضعه على طبق به ورق زبدة أو مناديل لامتصاص الزيت، ثم نضعه فِيْ طبق التقديم ونقدمه لأفراد الأسرة.