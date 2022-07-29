أحَلْي كرواسون فرنسي بالشيكولاتة الشهِيْة بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محَلْات المخبوزات والحَلْويات

كرواسون الشوكولاتة الفرنسية من أفضل وألذ أنواع المخبوزات التي تشتهر وتنتشر فِيْ جميع أنحاء العالم وخاصة فِيْ مصر التي تتمتع بمذاقها الرائع واللذيذ ويحبها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال الذين يقبلون ذلك تناولها بكثرة مما يساعد فِيْ عملية إطعام أطفالنا وأطفالنا بكل سهُولة وبجهد أقل. الكرواسان من أهم الأطعمة الصحية فِيْ وجبة الإفطار والتي يفضل تناولها مع كوب من الحَلْيب والشاي والطبيعي. عصير أو نسكافِيْه بشكل كبير. اعمل فِيْ المنزل بطريقة أفضل بكثير من المخبوزات والحَلْويات، لعمل كرواسون فرنسي لذيذ ومغذي بالشوكولاتة.

طريقة عمل الكرواسون الفرنسي بالشوكولاتة ومكوناتها

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أغنى وألذ كرواسون فرنسي بالشوكولاتة اللذيذة والرائعة، من خلال طريقتنا المميزة التي تصنع فِيْ المنزل، بحيث يتم تحضيرها بأفضل طريقة صحية وصحية. حفاظا على صحة وسلامة أفراد الأسرة وخاصة الأطفال الذين هم فِيْ أمس الحاجة إلى التغذية السليمة والصحية لتقوية أجسامهم وصحتهم، ونؤكد دائما على ضرورة القيام بطريقتنا الخاصة لجعل أشهى المأكولات الفرنسية كرواسون. فِيْ المنزل لضمان سلامة وجودة المكونات الطبيعية إضافة إلى طريقة عملها، واختيار الأفضل والأكثر موثوقية من حيث الصحة والصحة والاستفادة من صحة جميع أفراد الأسرة بشكل كبير، فِيْ ظل ظروف عالم اليوم التي انتشرت فِيْها العديد من الأمراض المعدية وخطرة على صحة وسلامة المواطنين.

المكونات

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب ماء دافئ.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ربع كوب حَلْيب.

نصف ملعقة كبيرة زبدة سائلة.

ملعقة صغيرة ملح.

كوب ونصف من الزبدة المملحة الباردة.

بيضة.

ملعقة كبيرة حَلْيب.

كيف تستعد