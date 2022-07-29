أحَلْي كرواسون فرنسي بالشيكولاتة الشهِيْة بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محَلْات المخبوزات والحَلْويات

كرواسون الشوكولاتة الفرنسية من أفضل وألذ أنواع المخبوزات التي تشتهر وتنتشر فِيْ جميع أنحاء العالم وخاصة فِيْ مصر التي تتمتع بمذاقها الرائع واللذيذ ويحبها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال الذين يقبلون ذلك تناولها بكثرة مما يساعد فِيْ عملية إطعام أطفالنا وأطفالنا بكل سهُولة وبجهد أقل. الكرواسان من أهم الأطعمة الصحية فِيْ وجبة الإفطار والتي يفضل تناولها مع كوب من الحَلْيب والشاي والطبيعي. عصير أو نسكافِيْه بشكل كبير. اعمل فِيْ المنزل بطريقة أفضل بكثير من المخبوزات والحَلْويات، لعمل كرواسون فرنسي لذيذ ومغذي بالشوكولاتة.
طريقة عمل الكرواسون الفرنسي بالشوكولاتة ومكوناتها
ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أغنى وألذ كرواسون فرنسي بالشوكولاتة اللذيذة والرائعة، من خلال طريقتنا المميزة التي تصنع فِيْ المنزل، بحيث يتم تحضيرها بأفضل طريقة صحية وصحية. حفاظا على صحة وسلامة أفراد الأسرة وخاصة الأطفال الذين هم فِيْ أمس الحاجة إلى التغذية السليمة والصحية لتقوية أجسامهم وصحتهم، ونؤكد دائما على ضرورة القيام بطريقتنا الخاصة لجعل أشهى المأكولات الفرنسية كرواسون. فِيْ المنزل لضمان سلامة وجودة المكونات الطبيعية إضافة إلى طريقة عملها، واختيار الأفضل والأكثر موثوقية من حيث الصحة والصحة والاستفادة من صحة جميع أفراد الأسرة بشكل كبير، فِيْ ظل ظروف عالم اليوم التي انتشرت فِيْها العديد من الأمراض المعدية وخطرة على صحة وسلامة المواطنين.
المكونات
- ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض.
- كوب ماء دافئ.
- ملعقة صغيرة خميرة فورية.
- ربع كوب حَلْيب.
- نصف ملعقة كبيرة زبدة سائلة.
- ملعقة صغيرة ملح.
- كوب ونصف من الزبدة المملحة الباردة.
- بيضة.
- ملعقة كبيرة حَلْيب.
كيف تستعد
- أولاً نجهز وعاء ونضع كوب ماء مع كوب دقيق ونضيف الخميرة ونخلط جيداً حتى لا تتشكل كتل من الدقيق ونتأكد من اكتمال عملية الذوبان.
- اتركي هذه المكونات حتى تتضاعف الخميرة واتركيها لمدة نصف ساعة على الأقل.
- بعد خميرة الخميرة نجهز وعاء كبير آخر للعجن ونضع باقي الطحين الكوبين ونصف الكوبين ثم نضع الزبدة السائلة والملح والحَلْيب.
- اعجن هذه المكونات جيدًا لمدة دقيقتين، وقم بتغطيتها بقطعة قماش مبللة واتركها لمدة ثلث ساعة.
- بعد الساعة الثالثة، اعجن المكونات مرة أخرى لمدة عشر دقائق.
- بعد خلط هذه المكونات جيدًا، غطي وعاء الخلط بكيس بلاستيكي وضعيه فِيْ الثلاجة لمدة نصف ساعة.
- بعد نصف ساعة نأخذ الزبدة الباردة ونحضر الأكياس البلاستيكية الشفافة وفِيْ هذه الأكياس نضع الزبدة ونقوم بعملية الزبدة الجيدة.
- ثم نخرج العجينة من الثلاجة وننشرها على سطح المطبخ ونمدها على شكل مستطيل. بعد فرد العجينة على شكل مستطيل، نضع عليها قطعة من الزبدة، وننشر الزبدة على العجينة حتى تمتزج الزبدة جيداً مع العجينة.
- ثم نطوى العجينة فوق الزبدة ونضغط عليها باليد لنشرها.
- ثم نكرر عملية طي العجين، حتى تشكل فِيْ النهاية مظروفًا وتتخذ شكل طبقات متكررة.
- ثم لف العجينة فِيْ أكياس بلاستيكية وضعها فِيْ الثلاجة ليوم كامل. بعد ليلة كاملة، نخرج العجينة من الثلاجة ونضعها على سطح مطبخ نظيف نرشه بالدقيق ونمده.
- ثم نقسم العجينة إلى قسمين ونمددها على شكل أسطوانة.
- نضعها فِيْ الثلاجة لمدة عشرين دقيقة، ثم نخرجها من الثلاجة ونقطع حواف العجين للحصول على شكل مستطيل.
- نقطعها إلى مثلثات. نضع الحشوة المفضلة لديك، ونلف الكرواسون على شكل نصف قمر.
- بعد الانتهاء من الكَمْية، نحضر صينية، ندهنها بالسمن ونضع عليها الكرواسان.
- نشغل الفرن على حرارة عالية ونضع صينية الكرواسان فِيْه ونتركه بالفرن حتى يكتسب لون ذهبي.
- بعد الحصول على اللون المطلوب نخرجه من الفرن وبذلك نحصل على كرواسون لذيذ ولذيذ ورائع.