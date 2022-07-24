أحَلْي كيك البرتقال الهشة والشهِيْة لأولادك بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محَلْات الحَلْويات

كيكة البرتقال الهش من أحَلْى وألذ المخبوزات والحَلْويات الشهِيْرة المنتشرة فِيْ جميع أنحاء الوطن العربي، وهِيْ مشهُورة بتناولها فِيْ جميع أنحاء العالم وخاصة فِيْ مصر. اضافة الى شكلها المميز والرائع ورائحتها اللذيذة، تعتبر كعكة البرتقال من اهم وافضل الحَلْويات التي يتم تناولها فِيْ جميع ساعات اليوم الى حد كبير وهِيْ من اهم وجبات الفطور التي افضلها للكثيرين الأشخاص، الذين يحبون تناول الكيك مع كوب من الحَلْيب أو الشاي أو العصير الطازج أو النسكافِيْه أو الشوكولاتة الساخنة، كل ذلك على عكس العديد من المشروبات الأخرى، لذلك نقدم لك أفضل وأسهل طريقة صحية يتم صنعها فِيْ المنزل، و أنها أفضل مما كانت عليه فِيْ الحَلْويات، لصنع أحَلْى وألذ تورتة برتقالية هشّة.
طريقة عمل كعكة البرتقال ومكوناتها
المكونات
- اربع بيضات.
- ملعقة صغيرة فانيليا.
- ملعقة كبيرة من قشر البرتقال.
- نصف كوب زبدة.
- كوب سكر أبيض.
- كوب من عصير البرتقال.
- كوبين من الطحين الأبيض.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- يرش الملح.
كيف تستعد
- نقوم بتشغيل الفرن عند 180 درجة، ثم نتركه.
- نأخذ مقلاة متوسطة الحجم وندهنها بالزبدة ثم نرش الدقيق.
- ثم نأخذ صحنًا عميقًا ونضع فِيْه أربع بيضات ونضيف كوبًا من السكر ونضربهم بالخلاط الكهربائي.
- ثم أضيفِيْ كوبًا من الزيت أو الزبدة تدريجيًا إلى الخليط، ثم أضيفِيْ كوبًا من عصير البرتقال وقشر البرتقال إلى الخليط واستمري فِيْ الخفق بالمضرب الكهربائي.
- نحضر المصفاة ونضع فِيْها كوبين من الدقيق وننخلها جيدا فِيْ طبق عميق ثم نضيف ملعقة كبيرة من الخميرة وملعقة كبيرة من الفانيليا ورشة ملح ثم نضيف شيئا فشيئا المكونات الجافة إلى الخليط واستمر فِيْ الخفق بالخلاط الكهربائي حتى يمتزج ويتماسك.
- ثم نضعها على الصينية ونضعها فِيْ الفرن ونتركها لمدة عشرين دقيقة ونخفض درجة الحرارة إلى 140 درجة مئوية ونتركها حتى تنضج.
- ثم نخرجها من الفرن ونضعها فِيْ طبق التقديم ونقدمها بعد أن تبرد لعائلتك مع كوب من الحَلْيب أو الشاي.