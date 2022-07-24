أحَلْي كيك البرتقال الهشة والشهِيْة لأولادك بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محَلْات الحَلْويات

كيكة البرتقال الهش من أحَلْى وألذ المخبوزات والحَلْويات الشهِيْرة المنتشرة فِيْ جميع أنحاء الوطن العربي، وهِيْ مشهُورة بتناولها فِيْ جميع أنحاء العالم وخاصة فِيْ مصر. اضافة الى شكلها المميز والرائع ورائحتها اللذيذة، تعتبر كعكة البرتقال من اهم وافضل الحَلْويات التي يتم تناولها فِيْ جميع ساعات اليوم الى حد كبير وهِيْ من اهم وجبات الفطور التي افضلها للكثيرين الأشخاص، الذين يحبون تناول الكيك مع كوب من الحَلْيب أو الشاي أو العصير الطازج أو النسكافِيْه أو الشوكولاتة الساخنة، كل ذلك على عكس العديد من المشروبات الأخرى، لذلك نقدم لك أفضل وأسهل طريقة صحية يتم صنعها فِيْ المنزل، و أنها أفضل مما كانت عليه فِيْ الحَلْويات، لصنع أحَلْى وألذ تورتة برتقالية هشّة.

طريقة عمل كعكة البرتقال ومكوناتها

المكونات

اربع بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة من قشر البرتقال.

نصف كوب زبدة.

كوب سكر أبيض.

كوب من عصير البرتقال.

كوبين من الطحين الأبيض.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

يرش الملح.

كيف تستعد