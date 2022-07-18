أحَلْي كيك السينابون روول بالقرفة اللذيذة والشهِيْة بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محَلْات الحَلْويات

يعتبر سينابون رول بالقرفة من أحَلْى وألذ أنواع الحَلْويات التي انتشرت بشكل واسع فِيْ الآونة الأخيرة فِيْ جميع أنحاء الوطن العربي، وخاصة فِيْ مصر بشكل عام، وهُو أمر مقبول على نطاق واسع من قبل جميع أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال، لما له من طعم رائع ولذيذ ولذيذ معظم أنواع الحَلْوى التي تصنع فِيْ جميع المناسبات السعيدة والأعراس والحفلات والأعياد وخاصة أعياد ميلاد أبنائنا وبناتنا إلى حد كبير، وسينابون رول بالقرفة من أحَلْى أنواع الحَلْويات التي تصنع فِيْ جميع الحَلْويات ويقبلها الجميع كثيرا، حيث كيكة سينابون جميلة ورائعة الشكل ومحبوبة من قبل جميع أبنائنا وبناتنا كثيرا، وهناك العديد من الأشكال المختلفة والطرق المتنوعة لعمل كعكة سينابون رول والتي تختلف عن بعضهم البعض بشكل كبير من حيث التغذية والصحة، مثلما تختلف طريقة عملهم من حيث الكَمْيات المناسبة و امتلك المنازل التي تُصنع فِيْها كعكة السينابون، وبالتالي نقدم لك سيدتي، لديك أفضل وأسهل طريقة صحية محضرة منزليًا بطريقة أفضل من متاجر الحَلْوى، لصنع أحَلْى وألذ كعكة من كرات رول القرفة. قرفة.

طريقة عمل سينابون رول بالقرفة ومكوناتها

المكونات

أربعة أكواب دقيق.

عشبة الحوذان

نصف كوب حَلْيب.

نصف كوب سكر.

بيضتان

ملعقتان كبيرتان من الخميرة.

كوب ماء دافئ.

مكونات حشوة القرفة

ملعقة قرفة

كوب سكر

ربع كوب زبدة.

طريقة التحضير