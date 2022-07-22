أحَلْي من الكوافِيْرات.. طريقة صبغ الشعر بالقهُوة والكاكاو لعشاق اللون البني وتغطية مثالية للشيب بطريقة طبيعية

تحب الكثير من النساء صبغ شعرهن باللون البني، وهُو من الألوان المميزة والجذابة التي تحبها معظم الفتيات، لكن معظم النساء والفتيات يلجأن إلى صبغ شعرهن فِيْ مراكز التجميل أو شراء صبغة الشعر.اللون البني فِيْ الخارج، والذي يحتوي على مواد كيميائية ضارة للشعر، ويسبب الضرر والجفاف، ولكن لا تعرف سيدتي، أنه باستخدام القهُوة والكاكاو وقليل من المكونات البسيطة، يمكنك تحضير صبغة الُغُزال البني، والتي تمنحك هذه الوصفة نتائج مضمونة ولون بني قوي، نحن سوف أشرح فِيْ هذا المقال المكونات وطريقة التحضير.

مكونات وصفة الُغُزال البني محَلْية الصنع

الآن سيدتي، يمكنك صنع اللون البني المميز فِيْ المنزل بمكونات بسيطة وسهلة وغير مكلفة، وإعطائه نفس لون الصالونات تمامًا، دون أي ضرر أو آثار جانبية، وإليك المكونات التي نحتاجها. فِيْ وصفتنا المبينة أدناه.

ثلاث ملاعق كبيرة من البن المطحون الطبيعي وبدون إضافات.

5 ملاعق كبيرة نشاء مطحون.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقتان كبيرتان من القرنفل المطحون.

ملعقة ونصف من زيت الزيتون الأصلي.

ملعقة ونصف من خل التفاح.

طريقة تحضير صبغة الُغُزال البني فِيْ المنزل

بعد أن التقينا بك فِيْ السطور السابقة أهم المكونات التي نحتاجها والتي يمكنك شراؤها من أي صانع عطور، سنشرح لك طريقة التحضير التي تمنحك لونًا بنيًا قويًا للشعر، دون ضرر أو آثار جانبية. إلى جانب هذه الوصفة مفِيْدة للشعر، وهنا تظهر طريقة التحضير أدناه.

نحضر كأس للخلط ونضع القهُوة ثم نضيف النشا والكاكاو الخام والقرنفل المطحون وزيت الزيتون وخل التفاح.

اخلطي كل هذه المكونات بالخلاط حتى تمتزج جيدًا.

اغسلي شعرك وجففِيْه جيدًا قبل وضع الوصفة، ثم قسمي شعرك إلى أقسام وابدئي فِيْ توزيع الوصفة على شعرك من الجذور إلى الأطراف.

ثم غطي الشعر بغطاء أو كيس حراري، اتركي الخليط على الشعر لمدة ساعة ثم

اغسلي شعرك جيداً حتى تلاحظي اللون البني المميز فِيْ شعرك، كرري الوصفة مرة كل 10 أيام وسيكون اللون أقوى فِيْ الشعر.

كَمْا ذكرنا فِيْ المقال، فإن طريقة صبغ الشعر باللون البني الُغُزال بمكونات موجودة فِيْ كل منزل تجعل الشعر بلون بني، مثل القهُوة والكاكاو، بحيث يترك الشعر بلون جميل.