أحَلْي من الكوافِيْرات.. طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي وتغطية مثالية للشيب بطريقة طبيعية

تحب معظم النساء صبغ شعرهن بألوان جديدة وعصرية وهُو مميز. من الألوان التي تريد الكثير من النساء والفتيات صبغ شعرهن هِيْ الأشقر الذهبي، وهُو من الألوان الجريئة والجذابة، لكن من المعروف أن الصبغة التي تصنع فِيْ مراكز التجميل وتباع فِيْ المتاجر، فهِيْ تحتوي على عدد كبير من المواد الكيماوية التي تضر بالشعر وتتسبب فِيْ تلفه وتساقطه، لذلك هناك طريقة طبيعية يمكنك الآن أن تجعل نفسك سيدتي فِيْ المنزل وتمنحك اللون الأشقر الذهبي دون الإضرار بالشعر أو التسبب فِيْ تلفه، وفِيْ فِيْ هذا المقال سوف نوضح لك كيفِيْة صبغ شعرك بالكركَمْ.

مكونات صبغة الكركَمْ للون الأشقر الذهبي

يعرف الكثير منا عن الكركَمْ وفوائده الصحية، لكن لا يعرف الكثير عن فوائد الكركَمْ للشعر، حيث يساعد الكركَمْ على منع تساقط الشعر والحصول على شعر صحي بدون قشرة، بالإضافة إلى إعطاء الشعر لون أشقر ذهبي مميز، وهنا هِيْ المكونات التي نحتاجها على النحو التالي

4 ملاعق كبيرة من الكركَمْ.

4 ملاعق كبيرة من البابونج.

4 ملاعق كبيرة من زهرة الآذريون.

وعاء خلط.

كوبان من الماء المغلي.

كيفِيْة تحضير صبغة الذنب الشقراء الذهبية بالكركَمْ

بعد أن التقينا بك فِيْ السطور السابقة حول المكونات التي نحتاجها لتحضير الصبغة، والتي تباع عند أي صانع عطور وليست باهظة الثمن، إليك طريقة تحضير الصبغة خطوة بخطوة وكيفِيْة استخدامها. فِيْ الشعر، موضح أدناه.

أولاً نحضر الوعاء ونضع أربع ملاعق كبيرة من الكركَمْ، ثم نضيف أربع ملاعق كبيرة من البابونج، ونفس كَمْيات زهرة الآذريون.

قلّب كل هذه المكونات جيدًا حتى تمتزج تمامًا.

نبدأ بإضافة كوب من الماء المغلي شيئًا فشيئًا حتى نحصل على القوام المناسب للصبغة، نترك الخليط لمدة نصف ساعة حتى تمتزج كل هذه المكونات.

نقوم بغسل الشعر وتجفِيْفه جيداً، ثم نقسم الشعر إلى خصلات ونوزع الصبغة بالتساوي على الشعر، ثم نتركه لمدة نصف ساعة، ونغسل الشعر جيداً وبتكرار الوصفة مرة فِيْ الأسبوع، سوف تفعلون ذلك. لاحظ أن اللون الذهبي يزداد ويصبح أفتح.

كَمْا ذكرنا فِيْ المقال، يمكنك الحصول على شعر أشقر ذهبي فِيْ المنزل باستخدام بغض النظر عن المكونات الطبيعية التي تساهم فِيْ الشعر الأشقر وأيضًا تجعل الشعر ناعمًا كالحرير مع هذه الوصفة المذكورة فِيْ المقال للحصول على الشعر المطلوب حيث تبحث النساء عن الشعر الطبيعي. صباغة للمساعدة فِيْ جعل لون شعرهم