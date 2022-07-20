أحَلْي من المطاعم.. بابا غنوج الأصلي بالتتبيلة وطعم الخرافِيْ مع سر أسهل طريقة لتقشير الباذنجان

الباذنجان من الأطعمة المفِيْدة جدًا التي يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة لذيذة، ومن أكثر الطرق تميزًا تحضير سلطة بابا غنوج التي لها مذاق رائع ونكهة مميزة، إلى جانب تقديمها إلى جانب العديد من أنواع للطعام، بالإضافة إلى ما سبق، العديد من الفوائد التي يقدمها للجسم، لذلك نقدم فِيْ مقالتنا أفضل طريقة يمكنك اتباعها للقيام بذلك.

بابا غنوش

تحظى هذه الوصفة بسمعة كبيرة فِيْ جميع البلدان حيث يفضل كل الناس تناول الباذنجان بهذه الطريقة التي تتميز بها الأسر المصرية حيث يتم تحضيرها بطعم رائع ولذيذ للغاية ولكَمْ أن تقوموا بتحضيره فِيْ أحسن وأطيب. أسهل عليك اتباع الطريقة التالية

مكونات سلطة بابا غنوج

كَمْية 2 قطعة باذنجان متوسط ​​الحجم.

وكَمْية 1 كوب طحينة.

1 ملعقة صغيرة من الثوم المفروم ناعماً.

و 2 ملاعق كبيرة من البقدونس المفروم.

4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

1 ملعقة كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة ملح، كَمْون ناعم، فلفل أسود وفلفل حار “حسب الرغبة”.

كيفِيْة جعل بابا غنوج مثل المطاعم

نضع الباذنجان على نار مباشرة مع مراعاة أن تكون النار منخفضة حتى يطبخ الباذنجان من الداخل ولا يحترق.

ثم اقلب الباذنجان فِيْ جميع الاتجاهات لتوزيع النضج بالتساوي.

ثم يجب ترك الباذنجان فِيْ الهُواء لفترة قصيرة حتى يبرد، ثم البدء فِيْ إزالة القشرة الخارجية جيدًا.

بعد ذلك نحضر كيس بلاستيكي ونضع فِيْ نهايته حبة باذنجان ونقطع الرأس ثم نضغط عليها برفق.

يخرج لب الباذنجان بسهُولة قطعة واحدة، ويبقى الجلد فِيْ الكيس.

ثم نحضر وعاء عميق ونضع فِيْه الباذنجان.

ثم اهرسها جيدًا باستخدام شوكة واستمر فِيْ التقليب حتى تختفِيْ الكتل.

بعد ذلك، صب كَمْية الطحينة فوق مهروس الباذنجان واستمر فِيْ التقليب حتى تمتزج بالداخل.

ثم نضيف البقدونس المفروم وتأكدي من خلط المكونات جيداً.

ثم نضيف كَمْية عصير الليمون ثم الملح والكَمْون والفلفل الأسود ونخلط البهارات حتى تصبح ناعمة.

ثم تضاف ملعقة كبيرة من الزيت لإضفاء لمعان مميز، ويكون جاهزًا للتقديم مع الطعام.

فِيْ نهاية مقال بابا غنوج نقدم أفضل وأسهل طريقة مصرية لعمل سلطة باذنجان لذيذة ولذيذة بالطحينة. يجب عليك تطبيق الطريقة الموضحة فِيْ المقالة بناءً على المكونات وخطوات التحضير المذكورة، حتى تتمكن من الاستمتاع بنكهة مختلفة تمامًا من الباذنجان.