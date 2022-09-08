أخبار الأهلي اليوم|صفقة جديدة وبقاء الأسمري.. وشرط عسيري التعجيزي

شهدت النشرة الإخبارية لفريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم عددًا كبيرًا من المشاهد، خلال الـ24 ساعة الماضية، فِيْ إطار المشاركة فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

حقق الأهلي فوزه الأول فِيْ مسابقة “الدوري الأصفر” وفاز بالنقاط الثلاث الأولى على حساب الخلود بهدف من ركلة جزاء، فِيْ مباراة شهدت أحداثًا مثيرة فِيْ ركلة الفريق الثنائي الزائر.

بدأ الأهلي مشواره فِيْ الدوري الأصفر للصف الأول، بالتعادل مع القيصومة بهدف واحد لنفسه، ثم هزيمة الأخدود بهدفِيْن دون مقابل، فِيْ الجولة الأولى والثانية من المسابقة.

يستعرض “سعودي سبورت” أهم أخبار النادي الأهلي، اليوم الخميس.

أعلن الأهلي عقده الرسمي مع المدافع الأنجولي باستوس، قبل ساعات من إغلاق فترة الانتقالات الصيفِيْة لأندية الدرجة الأولى بالدوري الأصفر.

أبلغت إدارة الأهلي الحارس البرازيلي، رينان ريبيرو، أنه تم استبعاده من قائمة الفريق فِيْ الموسم الجديد، على أن يتم الاتفاق بين الطرفِيْن على تسوية الأمور المالية، حتى تنسى الإدارة أمر تسجيله. لبديل. لاعب أجنبي.

وأكد المنفذ، عبدالعزيز القرني، أن نادي الميدان علي الأسمري جدد تعاقده مع الأهلي، للمواسم الثلاثة المقبلة.

وأشار الموقع، حسام القحطاني، إلَّى فشل محاولات الأهلي للتعاقد مع نجم النصر عبد الفتاح عسيري، بسبب مطالبته براتب يعادل الراتب الذي كان يتقاضاه فِيْ النصر. الإدارة تتحرك لإغلاق ملف المفاوضات. بشكل دائم.

وأشارت صحيفة الاقتصادية إلَّى أن الأهلي أنهى عقده مع الثنائي الأجنبي “الجزائري رياض بودبوز والأنجولي ميشال باستوس” فِيْ اتفاق انتقال حر.