أخبار الأهلي اليوم| تأهِيْل الثنائي وغرابان أساسيا أمام الأخدود

شهدت النشرة الإخبارية لفريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم عددًا كبيرًا من المشاهد، خلال الـ24 ساعة الماضية، فِيْ إطار المشاركة فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

ويستعد الأهلي لمواجهة الأخدود الثلاثاء المقبل فِيْ مدينة الأمير الهذلول بن عبد العزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الأصفر للصف الأول.

وكان الأهلي قد بدأ مشواره فِيْ مسابقة الدوري الأصفر، بالتعادل 2-2 مع القيصومة، على ملعب الجوهرة المشعة، فِيْ اليوم الأول من موسم 2022-2023.

يستعرض “سعودي سبورت” أهم أخبار النادي الأهلي، اليوم الأحد.

ليساندرو ورينان فِيْ المرحلة الأخيرة

دخل الثنائي المكون من Lysander Alzogaray و Renan Ribeiro المرحلة النهائية من برنامج التأهِيْل، حيث يستعدان للمشاركة فِيْ الدورات التدريبية الجماعية قبل مباراة Groove.

جرابان يشارك لأول مرة فِيْ تدريب الأهلي

شارك المهاجم الجامايكي الجديد لويس جرابان فِيْ أول جلسة تدريبية له مع الأهلي بعد وصوله إلَّى جدة استعدادًا لمواجهة الأخدود فِيْ الدوري الأصفر.

الغرابان هما المفتاح مع الأهلي فِيْ مباراة الإيقاع

وأشارت التقارير إلَّى أن المهاجم لويس جرابان سيكون ضمن التشكيلة الأساسية للأهلي فِيْ مباراة الأخدود، بعد أيام قليلة من وصوله إلَّى جدة.

ريبروف هُو أفضل مدرب فِيْ الدوري الإماراتي

توج سيرجي ريبروف، مدرب الأهلي السابق، بجائزة أفضل مدرب لدوري الإمارات للمحترفِيْن فِيْ أدنوك بعد أن قاد العين إلَّى اللقب فِيْ موسم 2022.

الأسمري فِيْ تدريب الأهلي رغم “رغبته فِيْ الرحيل”

وشهد تدريب الأهلي مشاركة علي الأسمري رغم إصراره على مغادرة قلعة الراقي والانتقال إلَّى أحد نوادي دوري روشان فِيْ السعودية.

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