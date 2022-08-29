أخبار الأهلي اليوم| رحيل النفِيْعي يقترب ومفاجأة الأسمري وصدمة فِيْفا

شهدت النشرة الإخبارية لفريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم عددًا كبيرًا من المشاهد، خلال الـ24 ساعة الماضية، فِيْ إطار المشاركة فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

ويستعد الأهلي لمواجهة الأخدود الثلاثاء المقبل فِيْ مدينة الأمير الهذلول بن عبد العزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري الأصفر للصف الأول.

تحقق من جدول مباريات الأهلي فِيْ الدوري الأصفر لدوري الدرجة الأولى 2023

وكان الأهلي قد بدأ مشواره فِيْ مسابقة الدوري الأصفر، بالتعادل 2-2 مع القيصومة، على ملعب الجوهرة المشعة، فِيْ اليوم الأول من موسم 2022-2023.

تستعرض “السعودية الرياضية” أهم أخبار النادي الأهلي، اليوم الاثنين.

البساس يؤكد استقالة النفِيْعي قريباً لرئاسة الأهلي

وأكد مصطفى باساس أن قرار استقالة رئيس النادي الأهلي ماجد النفِيْعي سيأتي “من القمة”، وهُو أمر مؤكد، وأن الرئيس الجديد سبق له العمل بالنادي.

الأسمري يرافق بعثة الأهلي إلَّى نجران

ورافق اللاعب علي الأسمري بعثة الأهلي إلَّى نجران استعدادًا لمباراة الأخدود، بعد أن علم برغبته فِيْ الرحيل وسط مفاوضات الشباب والاتحاد.

ثنائي الأهلي يغيب عَنّْ مباراة الأخدود

وتأكد غياب الثنائي رينان ريبيرو وليساندرو الزوغاري عَنّْ مباراة الأخدود فِيْ اليوم الثاني من دوري الدرجة الأولى الأصفر بسبب عدم استعدادهم التام.

حسين عبد الغني ينصح النافع بالمغادرة “فِيْ هذه الحالة”.

وقال حسين عبد الغني لماجد النفِيْعي “إذا لم تجد حلاً ابق بعيداً عَنّْ الرئاسة”، مؤكدًا أن النسب أصبح موثوقًا فِيْ تاريخ النفِيْعي، حتى لو ذهب الأهلي. وفاز بالدوري 10 مرات.

الفِيْفا يرسل ذعرًا لجماهِيْر الأهلي

كشفت EA SPORTS عَنّْ قائمة الأندية السعودية فِيْ نسخة “فِيْفا 2023″، بمشاركة 18 ناديًا، مع استبعاد الأهلي بعد كارثة الهبوط إلَّى الدرجة الأولى.

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