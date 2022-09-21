أخبار الأهلي اليوم| عقوبات وتحريض.. و”هل يتم إعلان إفلاس النادي”

وشهدت النشرة الإخبارية لفريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم، عددًا كبيرًا من المشاهد، خلال الـ24 ساعة الماضية، فِيْ إطار المشاركة فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

ويحتل الأهلي المركز السابع فِيْ دوري الدرجة الأولى بالدرجة الأولى فِيْ جدول الدوري الأصفر برصيد 8 نقاط من 5 مباريات. مع فوزين وتعادلين، خسارة واحدة فقط.

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كرة القدم السعودية تشهد فجوة دولية. أن يشارك فريقنا الأول فِيْ معسكر تحضيري فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، بين 17 و 27 سبتمبر، بهدف المشاركة فِيْ مونديال قطر 2022.

يستعرض “سعودي سبورت” أهم أخبار النادي الأهلي، اليوم الأربعاء.

* إفلاس الأهلي

ونفى القانوني أحمد الشيخي صدور أي قرار من قبل “الفِيْفا” بإفلاس النادي الأهلي وتخفِيْضه إلَّى الدرجة الرابعة.

* عقوبات كبيرة

أعلن المحامي أحمد الشيخي أن إجمالي العقوبات المالية بحق الأهلي من “الفِيْفا” تجاوز 80 مليون ريال.

* استقراء غريب

اعترف جراح الظفِيْري وكيل أعمال عبد الرحمن غريب بأنه “شجع” اللاعب على الرحيل عَنّْ الأهلي بعد الهبوط.

* تشكيل مثالي

دخل زياد الجهني وعلي الأسمري ثنائي من النادي الأهلي التشكيل المثالي للمباراة الخامسة من الدوري الأصفر.