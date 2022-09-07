أخبار الأهلي اليوم| قضية الاتحاد.. أزمة الخلود وصفقة عالمية كبرى

شهدت النشرة الإخبارية لفريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم عددًا كبيرًا من المشاهد، خلال الـ24 ساعة الماضية، فِيْ إطار المشاركة فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

حقق الأهلي فوزه الأول فِيْ مسابقة “الدوري الأصفر” وفاز بالنقاط الثلاث الأولى على حساب الخلود بهدف من ركلة جزاء، فِيْ مباراة شهدت أحداثًا مثيرة فِيْ ركلة الفريق الثنائي الزائر.

بدأ الأهلي مشواره فِيْ الدوري الأصفر للصف الأول، بالتعادل مع القيصومة بهدف واحد لنفسه، ثم هزيمة الأخدود بهدفِيْن دون مقابل، فِيْ الجولة الأولى والثانية من المسابقة.

يستعرض “سعودي سبورت” أهم أخبار النادي الأهلي، اليوم الأربعاء.

* الاتفاقية العالمية

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي التعاقد مع النجم الجزائري الكبير رياض بودبوز، فِيْ صفقة انتقال مجانية.

* تجديد الاسمري

تمكن تيسير الجاسم نائب رئيس النادي الأهلي من إقناع علي الأسمري بتجديد عقده مع الفريق. لمدة 3 سنوات.

* شكوى الخلود

تقدم نادي الخلود بشكوى رسمية ضد حكَمْ مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد الأهلي فِيْ الجولة الثالثة من “الدوري الأصفر”.

* مشكلة نقابية

وكشف الموقع عَنّْاد الرشيد أن النادي الأهلي لديه أدلة على أن الاتحاد تفاوض “سرا” مع الأسمري.