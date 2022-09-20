أخبار الأهلي اليوم| معاقبة العبدلي وكواليس ملف “المدرب الجديد”

وشهدت النشرة الإخبارية لفريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم، عددًا كبيرًا من المشاهد، خلال الـ24 ساعة الماضية، فِيْ إطار المشاركة فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

ويحتل الأهلي المركز السابع فِيْ دوري الدرجة الأولى بالدرجة الأولى فِيْ جدول الدوري الأصفر برصيد 8 نقاط من 5 مباريات. مع فوزين وتعادلين، خسارة واحدة فقط.

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كرة القدم السعودية تشهد فجوة دولية. أن يشارك فريقنا الأول فِيْ معسكر تحضيري فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، بين 17 و 27 سبتمبر، بهدف المشاركة فِيْ مونديال قطر 2022.

يستعرض “سعودي سبورت” أهم أخبار النادي الأهلي، اليوم الثلاثاء.

الأهلي يعاقب يوسف العبدلي

قررت إدارة الأهلي، معاقبة المهاجم التونسي يوسف العبدلي، عَنّْ اعتذاره عَنّْ عدم مشاركته فِيْ مباراة أحد فِيْ الدوري الأصفر، بحسب اللائحة الداخلية.

تعثر مفاوضات الأهلي مع سييرا

وكشفت تقارير أن مفاوضات الأهلي مع المدرب التشيلي لويس سييرا فشلت، حيث احتاج إلَّى مكافأة كبيرة فِيْ حال تأهله لدوري المحترفِيْن.

الأهلي يبحث عَنّْ المباريات الودية خلال فترة التوقف

يواصل الجهاز الإداري للأهلي البحث عَنّْ المباريات التجريبية للفريق الأول لكرة القدم خلال فترة التوقف الحالية، فِيْ ظل ارتباط فريقنا بمعسكر إسبانيا.

الأهلي يصنع التاريخ فِيْ الدوري الأصفر

أكد مدير القنوات الرياضية السعودية غانم القحطاني، أن مشاركة الأهلي بالدوري الأصفر بالدرجة الأولى ساهمت فِيْ الوصول إلَّى عدد مذهل من المشاهدات.

الأهلي يفكر فِيْ بقاء الأنبار .. مشاهد جديدة

تدرس إدارة الأهلي بقاء يوسف عَنّْبر على رأس الجهاز الفني لفريق كرة القدم، بعد فشل المفاوضات مع صالح المحمدي والتونسي فتحي الجبل، وسط تحسن نتائج الفريق.

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