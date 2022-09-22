أخبار الاتحاد|بشرى بلقاء النصر وصدمة المنازعات ومفاجأة نجم الأهلي

وشهدت النشرة الإخبارية لفريق كرة القدم الأول لنادي الاتحاد عددًا كبيرًا من المشاهد، خلال الـ24 ساعة الماضية، تزامنًا مع تعاقب المباريات، فِيْ الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 10 نقاط فِيْ 4 مباريات بفارق نقطتين خلف المتصدر الشباب والهلال الوصيف مع وقف منافسات الدوري. أن يشارك فريقنا الأول فِيْ معسكر تحضيري فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، بين 17 و 27 سبتمبر، بهدف المشاركة فِيْ مونديال قطر 2022.

يستعد الاتحاد لمواجهة النصر فِيْ الكلاسيك بين الفريقين على استاد مرسول بارك، فِيْ 2 أكتوبر، ضمن اليوم الخامس من مسابقة دوري روشان السعودي.

نستعرض لكَمْ فِيْ “سعودي سبورت” أبرز أخبار الاتحاد، اليوم الخميس، فِيْ السطور التالية.

كشف الإعلامي عبدالعزيز العصيمي، عَنّْ مَوعِد قرعة كأس السوبر السعودي 2022، والتي ستكون بعد مشاركة المنتخب السعودي فِيْ مونديال قطر الذي ينتهِيْ فِيْ ديسمبر المقبل.

– كشف برنامج “أكشن مع وليد” عَنّْ احتمالية مشاركة رومارينهُو أمام النصر، بعد أن خضع لـ “جلسات علاجية” مكثفة لتسريع عملية شفائه، لكن الطاقم الطبي بالاتحاد حذر المدرب من عدم قدرة النجم البرازيلي على اللعب. أكثر من 20 دقيقة فقط. .

وأعلن مصدر فِيْدرالي، فِيْ تصريحات صحفِيْة، أن غرفة تسوية المنازعات بإدارة أنمار الهِيْلي، ألزمت بدفع 2.5 مليون ريال للاعب عبد الرحمن الغامدي قلب هجوم الفريق السابق.

– اعترف أكرم توفِيْق لاعب الأهلي المصري بتلقيه عروض من إنجلترا وإيطاليا ونوادي خليجية. لتعيينه رسميًا، ارتبط اسم توفِيْق بالفعل بـ “الانتقال” إلَّى الاتحاد، إما فِيْ ميركاتو “يناير 2022” فِيْ الشتاء الماضي، أو حتى هذا الصيف، لكن إصابته جعلت الصفقة صعبة.