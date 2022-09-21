أخبار الاتحاد اليوم| حمدالله قد يغيب ضد النصر.. المولد ورومارينيو

وشهدت النشرة الإخبارية لفريق كرة القدم الأول لنادي الاتحاد عددًا كبيرًا من المشاهد، خلال الـ24 ساعة الماضية، تزامنًا مع تعاقب المباريات، فِيْ الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 10 نقاط فِيْ 4 مباريات بفارق نقطتين خلف المتصدر الشباب والهلال الوصيف مع وقف منافسات الدوري. أن يشارك فريقنا الأول فِيْ معسكر تحضيري فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، بين 17 و 27 سبتمبر، بهدف المشاركة فِيْ مونديال قطر 2022.

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يستعد الاتحاد لمواجهة النصر فِيْ الكلاسيك بين الفريقين على ملعب مرسول بارك، فِيْ 2 أكتوبر، ضمن فعاليات اليوم الخامس من مسابقة دوري روشان السعودي.

نستعرض لكَمْ فِيْ “سعودي سبورت” أبرز أخبار الاتحاد، اليوم الأربعاء، فِيْ السطور التالية.

* عدم الحمد لله

أعلن القانوني أحمد الشيخي عَنّْ احتمال غياب عبد الرزاق حمدالله عَنّْ كلاسيكيات الاتحاد والنصر. بقرار من مركز التحكيم الرياضي.

* تجديد المولد

كشف جراح الظفِيْري الوكيل التجاري لفهد المولد أن إدارة الاتحاد خفضت عرضها للاعب بنسبة 80٪. للتجديد

* تحطم بيشي

تأكد رسميا … غياب عبدالعزيز البيشي جناح نادي الاتحاد، عَنّْ النصر الكلاسيكي، فِيْ الجولة الخامسة من دوري روشان.

* إصابة روميرينيو

وكشف مصدر فِيْدرالي عَنّْ إصابة رومارينهُو بـ “تمزق” فِيْ أربطة العضلة الأمامية للفخذ. وحاجته لفترة علاج تصل إلَّى 3 أسابيع.