أخبار الاتحاد اليوم| حمد الله يرفض الرد ومفاجأة قبل كلاسيكو النصر

وشهدت النشرة الإخبارية لفريق كرة القدم الأول لنادي الاتحاد عددًا كبيرًا من المشاهد، خلال الـ24 ساعة الماضية، تزامنًا مع تعاقب المباريات، فِيْ الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 10 نقاط فِيْ 4 مباريات بفارق نقطتين خلف المتصدر الشباب والهلال الوصيف مع وقف منافسات الدوري. أن يشارك فريقنا الأول فِيْ معسكر تحضيري فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، بين 17 و 27 سبتمبر، بهدف المشاركة فِيْ مونديال قطر 2022.

عرض حصاد الجولة 4 | الشباب والهلال فِيْ الصدارة … والحمد لله يسجلون فِيْ النهاية

يستعد الاتحاد لمواجهة النصر فِيْ الكلاسيك بين الفريقين على استاد مرسول بارك، فِيْ 2 أكتوبر، ضمن اليوم الخامس من مسابقة دوري روشان السعودي.

نعرضها لكَمْ فِيْ “سعودي سبورت” أبرز أخبار الاتحاد، اليوم السبت، فِيْ السطور التالية.

“الاتحاد” تدرس “صافرة أجنبية” فِيْ حزب الفتح

تدرس إدارة الاتحاد تقديم طلب لجذب حكام أجانب فِيْ مباراة الفريق ضد الفاتح فِيْ الجولة السادسة من دوري روشان السعودي.

موقف ثلاثي “المصاب” قبل فوز الكلاسيك والاتحاد

كشفت الفحوصات الطبية عَنّْ سلامة هِيْلدر كوستا وعمر هُوساوي، وضرورة تأهل رومارينيو لمدة 10 أيام، واستعداد الثلاثي للمشاركة فِيْ فوز الكلاسيكو.

الحمد الله يرفض التعليق على قضية النصر

ورفض المهاجم عبد الرزاق حمدالله التعليق مؤكدا أو نفِيْا أن عقوبته انتهت رسميا فِيْ قضية النصر أمام الاتحاد الدولي “فِيْفا”.

الحمد الله هُو الأعلى تقييما فِيْ دوري الروشان السعودي

حصل عبد الرزاق حمدالله على تصنيف 9 من أصل 10 بعد تسجيله هدفِيْن فِيْ مرمى الخليج، ليصبح اللاعب الأعلى تقييماً فِيْ مباريات دوري روشان حتى الدور الرابع.

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