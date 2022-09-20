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أخبار الاتحاد اليوم| صدمة “فِيْفا”.. مفاجأة الأحمدي وأزمة نياكاتي

كتب newsaفي آخر تحديث
أخبار الاتحاد اليوم| صدمة “فِيْفا”.. مفاجأة الأحمدي وأزمة نياكاتي

وشهدت النشرة الإخبارية لفريق كرة القدم الأول لنادي الاتحاد عددًا كبيرًا من المشاهد، خلال الـ24 ساعة الماضية، تزامنًا مع تعاقب المباريات، فِيْ الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 10 نقاط فِيْ 4 مباريات بفارق نقطتين خلف المتصدر الشباب والهلال الوصيف مع وقف منافسات الدوري. أن يشارك فريقنا الأول فِيْ معسكر تحضيري فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، بين 17 و 27 سبتمبر، بهدف المشاركة فِيْ مونديال قطر 2022.

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يستعد الاتحاد لمواجهة النصر فِيْ الكلاسيك بين الفريقين على استاد مرسول بارك، فِيْ 2 أكتوبر، ضمن اليوم الخامس من مسابقة دوري روشان السعودي.

نستعرض لكَمْ فِيْ “سعودي سبورت” أبرز أخبار الاتحاد، اليوم الثلاثاء، فِيْ السطور التالية.

* صدمة حية

فاجأ الفِيْفا كلا من النصر والاتحاد، بعد أن رفضا تسمية حكام مونديال 2022 فِيْ مباريات الدوري السعودي المقبلة.

* مفاجأة الأحمدي

أعلن النجم المغربي كريم الأحمدي عَنّْ بدء مسيرته التدريبية فِيْ كرة القدم، بالانضمام إلَّى الجهاز الفني لأكاديمية فِيْنورد الهُولندية.

* أزمة نياكاتي

مر الفرنسي يوسف نياكاتي بأيام صعبة منذ رحيله عَنّْ الاتحاد بعد أن قرر المدرب باتريس كارتيرون جعله “احتياطيا” فِيْ الصفقة.

* سيادة النقابات

أكد الحساب الرسمي لدوري روشان السعودي، تفوق جماهِيْر الاتحاد فِيْ الجولة الرابعة، بحضور 25 ألف متفرج فِيْ مباراة الخليج.