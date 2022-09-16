أخبار الاتحاد اليوم| مستند حمد الله.. وتطورات إصابة روما وكوستا

وشهدت النشرة الإخبارية لفريق كرة القدم الأول لنادي الاتحاد عددًا كبيرًا من المشاهد، خلال الـ24 ساعة الماضية، تزامنًا مع تعاقب المباريات، فِيْ الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

انتصر الاتحاد على الفريق الكروي الأول لنادي الخليج بهدفِيْن دون رد فِيْ الجولة الرابعة من مسابقة روشان للدوري السعودي للمحترفِيْن.

ويحتل العميد “مؤقتا” المركز الثاني فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي 2022-2023 برصيد 10 نقاط و 3 انتصارات وتعادل.

نستعرض لكَمْ فِيْ “سعودي سبورت” أبرز أخبار الاتحاد، اليوم الجمعة، فِيْ السطور التالية.

* شكوى كبرى

أعلن رئيس الرائد فهد المطوع عَنّْ تقديم وثائق جديدة، فِيْ حالة تنحية عبد الرزاق حمدالله عَنّْ ارتباطه بنادي الاتحاد.

* رومارينهُو جاهز

كشف رومارينيو مهاجم الاتحاد استعداده للفوز فِيْ الكلاسيكو. بعد إصابته فِيْ المباراة ضد نادي ديل جولفو.

* إصابة الساحل

كشف أخصائي العلاج الطبيعي ثامر الشهراني عَنّْ إصابة نجم الاتحاد هِيْلدر كوستا. قد يكون فِيْ الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

* تصريحات الحمد الله

أكد عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد أن أبواب المنتخب المغربي مفتوحة أمامه دائما. أن أعود