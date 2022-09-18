أخبار الاتحاد اليوم| مفاجأة للنصر و”رفع مكافآت الفوز”

وشهدت النشرة الإخبارية لفريق كرة القدم الأول لنادي الاتحاد عددًا كبيرًا من المشاهد، خلال الـ24 ساعة الماضية، تزامنًا مع تعاقب المباريات، فِيْ الموسم الرياضي الحالي 2022-2023.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 10 نقاط فِيْ 4 مباريات بفارق نقطتين خلف المتصدر الشباب والهلال الوصيف مع وقف منافسات الدوري. أن يشارك فريقنا الأول فِيْ معسكر تحضيري فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، بين 17 و 27 سبتمبر، بهدف المشاركة فِيْ مونديال قطر 2022.

كبير جدًا .. اكتشف قيمة مكافآت الاتحاد فِيْ موسم 2023

يستعد الاتحاد لمواجهة النصر فِيْ الكلاسيك بين الفريقين على استاد مرسول بارك، فِيْ 2 أكتوبر، ضمن اليوم الخامس من مسابقة دوري روشان السعودي.

فِيْ “سعودي سبورت” نستعرض لكَمْ أبرز أخبار الاتحاد، اليوم الأحد، فِيْ السطور التالية.

الاتحاد يحضر السياري لكلاسيكو النصر

يقترب المهاجم محمد الصيعري من المشاركة فِيْ المباراة الودية ضد الوحدة بعد الانتهاء من استعداداته الفنية، مع توقع مشاركته كبديل فِيْ مباراة الكلاسيكو ضد النصر.

الاتحاد يرفع مكافآت الفوز

وقررت إدارة الاتحاد تعديل قائمة المكافآت الفائزة للاعبين فِيْ أي مباراة رسمية، بناء على طلب المدرب نونو سانتو، لتصل إلَّى 10 آلاف ريال لكل لاعب.

رايان ادريس الى الدوري اليوناني

أعلن برنامج المنح الدراسية لتنمية مواهب كرة القدم السعودية عَنّْ انتقال المهاجم رايان إدريس إلَّى نادي أووي كريت بي اليوناني بعقد احترافِيْ لمدة عامين.

رسالة العبيد بعد التحاقهم بالخضر

أرسل عبد الرحمن العبود رسالة بعد انضمامه للمنتخب قائلًا “الفرص لن تتوقف أبدًا … كل ما عليك فعله هُو الاستعداد لها والتخطيط والحلم والتفاؤل والإيمان بالله ودائمًا”. حدد نيتك “.

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