أخبار الكرة السعودية|ثنائي الهلال إلَّى الاتحاد وإقالة رئيس الأهلي

ينتظر عشاق كرة القدم فِيْ المملكة العربية السعودية إطلاق النسخة الجديدة من “دوري روشن للمحترفِيْن”، للموسم الرياضي 2022-2023.

يدخل الهلال الموسم الرياضي الجديد بصفته “حامل” لقب الدوري المحترف الذي حققه فِيْ 2022-2022، بعد منافسة شرسة مع الاتحاد استمرت حتى الأيام الماضية.

على هذه الخلفِيْة، شهدت الكرة السعودية تطورات مثيرة على مدار الـ 24 ساعة الماضية. وتتعلق تحركات نادي “روشن ليج” فِيْ سوق ميركاتو الصيفِيْ بالإضافة إلَّى بعض القضايا الأخرى.

* يستعرض موقع “سعودي سبورت” أهم أخبار الكرة السعودية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

أكدت تقارير إعلامية انتقال ثنائي الهلال لنادي الاتحاد والحارس عبد الله الجدعاني واللاعب حمد العبدان، ويبقى الإعلان الرسمي من إدارة أنمار الهِيْلي.

وتقدم المهاجم التونسي الدولي يوسف العبدلي بطلب إلَّى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفِيْعي، لإنهاء العقد بالاتفاق المتبادل.

أثار علي البلاحي استياء جماهِيْر ميديا ​​لونا، عَنّْدما انخرط فِيْ مواجهات كلامية مع الثنائي البيروفِيْ أندريه كاريلو والكولومبي غوستافو كويلار، وسط تدخل نجوم الزعيم، الذين حاولوا تهدئة الأمور.، على طول أن بعض وسائل الإعلام مرتبطة. النهاية التالية لرحلة المدافع الدولي مع القائد لتمرير أحدهما إلَّى النصر أو النقابة الصفراء.

وقرر نادي النصر الاستغناء عَنّْ الثلاثي “مختار علي وحمد المنصور وعسير هُوساوي”. العالمية لديها عرض من الطائي لتوظيف مختار وآخر من الرائد للحصول على خدمات عائلة منصور .. أما هُوساوي فهناك محاولات من ناديي العين والعروبة. للتعاقد معه.

أكدت الصحافِيْة منار شاهِيْن والتي ضمت البرتغالي نونو سانتو، ترقية 3 نجوم شبان إلَّى الفريق الأول لنادي الاتحاد وهم “نور الدين البحر – معتصم صديق – مروان الصحافِيْ”. للتعويض عَنّْ النقص العددي الكبير على مقاعد البدلاء.

– أشار جراح الظفِيْري الوكيل التجاري للنجم العالمي فهد المولد إلَّى أنه يمتلك المولد 4 عروض رسمية حتى الآن. وهم “عرض من نادي الاتحاد – عرضين من فريقين بالعاصمة – عرض خليجي”. يوقع اللاعب عقوده رسميًا يوم الأحد أو الاثنين المقبل.

– المصور الإعلامي والرياضي فهد المري ألمح إلَّى “إقالة” أو “استقالة” ماجد النفِيْعي رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.