أخبار الكرة السعودية|عودة المولد.. ضربة النصر للهلال و”هروب صادم”

يترقب عشاق كرة القدم فِيْ السعودية إطلاق النسخة الجديدة من “دوري روشن للمحترفِيْن”، للموسم الرياضي 2022-2023.

يدخل الهلال الموسم الرياضي الجديد بصفته “حامل” لقب الدوري المحترف الذي حققه فِيْ 2022-2022، بعد منافسة شديدة مع الاتحاد استمرت حتى الأيام الماضية.

على هذه الخلفِيْة، شهدت الكرة السعودية تطورات مثيرة على مدار الـ 24 ساعة الماضية. يتناول تحركات أندية روشين ليج فِيْ سوق ميركاتو الصيفِيْ، بالإضافة إلَّى بعض الموضوعات الأخرى.

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* يستعرض موقع “سعودي سبورت” أهم الأخبار فِيْ كرة القدم السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية.

– كشف الصحفِيْ الرياضي طارق سعد أن إدارة مصالي المعمر قدمت عرضا بقيمة 12 مليون يورو (45 مليون ريال) للاعب الفرنسي أولمبيك ليون. التعاقد مع حسام عور برعاية الأمير خالد بن فهد عضو الشرف الذهبي بنادي النصر.

رفض علي الأسمري دخول معسكر الأهلي المغلق مع زملائه قبل لقائه مع القيصومة، بسبب خلافات مع إدارة النفِيْعي، حيث يطالب باسترداد مستحقاته والخروج على سبيل الإعارة كَمْا لا. ر. يريد اللعب فِيْ الدوري الأصفر.

– كشف النجم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف جناح النصر، عَنّْ انتقاله إلَّى فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم هذا الصيف.

قرر مركز التحكيم الرياضي تخفِيْف عقوبة مهاجم الاتحاد السابق فهد المولد والسماح له بالمشاركة فِيْ المباريات بصفة رسمية.

وأعلن نادي الاتحاد، فِيْ بيان رسمي، التعاقد مع محمد الصيعري قلب هجوم النادي الفِيْصلي، فِيْ العقد الصيفِيْ الخامس، على أن يكون بديلا عَنّْ المغربي عبد الرزاق حمدالله.

– كشف المحامي الرياضي أحمد الشيخي عَنّْ مَوعِد “انتهاء” عقوبة كنو مؤكدا أن الفواصل بين موسمين لا تحسب فِيْ العقوبات المفروضة على اللاعبين من قبل الجهات المختصة وبالتالي عودة الميدان المتوسط. . الهلال يوم 26 أكتوبر 2022.

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