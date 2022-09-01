أخبار الكرة السعودية| عودة السومة.. مصير كنو وميركاتو النصر مستمر

انطلقت النسخة الجديدة من “دوري روشن للمحترفِيْن” للموسم الرياضي 2022-2023 فِيْ 25 أغسطس، وسط منافسة شرسة بين 16 ناديا.

وفازت جميع الأندية السعودية الكبرى “الهلال والاتحاد والنصر والشباب” بالمباريات التي شاركت فِيْها فِيْ المسابقة المحلية الكبرى.

من ناحية أخرى، تم إغلاق نافذة الانتقالات الصيفِيْة رسميًا فِيْ تمام الساعة الثانية عشرة ليلًا هذا الأربعاء، بعد منافسة أقل حدة مما كانت عليه فِيْ السنوات الأخيرة.

* يستعرض موقع “سعودي سبورت” أهم الأخبار فِيْ كرة القدم السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية.

أعلنت وزارة الرياضة أنها قبلت استقالة ماجد النفِيْعي من رئاسة النادي الأهلي، وعينت وليد معاذ مكانه.

نفى أنمار الهِيْلي رئيس نادي الاتحاد إجراء مصالحة مع النصر. بعد قضية المغربي عبد الرزاق حمدالله.

رسميا، تم التأكيد على مشاركة نجم الهلال محمد كنو مرة أخرى فِيْ المباريات يوم 24 أكتوبر المقبل.

ولمّح الصحفِيْ فهد الرقي إلَّى إلغاء الفوز وعقد نجمهم جلال الدين مشاريبوف وضم لاعب أوروبي “حر”.

وكشف الصحفِيْ أحمد العجلان، أن كريستيانو رونالدو “تهرب” من مقابلة مع وفد الانتصار ؛ لتضمينه قبل إغلاق Mercato.

كشف الناقد القطري عبد الله السليطي عَنّْ إمكانية حل العربي وإقراض عمر السومة وإعادته إلَّى الأهلي.