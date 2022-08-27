أخبار الكرة السعودية| قضية كنو.. رئيس الأهلي الجديد وصفقة النصر

بدأت الخميس الماضي النسخة الجديدة من “دوري روشن للمحترفِيْن” للموسم الرياضي 2022-2023، وسط منافسة شرسة بين 16 ناديا.

وفازت كبريات أندية “الهلال والاتحاد والشباب” بالدور الأول من الدوري، فِيْما يواجه النصر فريق الوحدة مساء السبت.

على هذه الخلفِيْة، شهدت الكرة السعودية بعض التطورات المثيرة للاهتمام خلال الـ 24 ساعة الماضية. وتتعلق تحركات نادي “روشن ليج” فِيْ سوق ميركاتو الصيفِيْ بالإضافة إلَّى بعض القضايا الأخرى.

* يستعرض موقع “سعودي سبورت” أهم الأخبار فِيْ كرة القدم السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية.

– توصل النجم العالمي فهد المولد إلَّى اتفاق مبدئي مع نادي الشباب. للانضمام إلَّى الفريق ؛ لمدة 3 سنوات القادمة.

أعلن أحمد كعكي، نائب رئيس نادي الاتحاد، عَنّْ توقيع ثنائي محلي جديد، قبل إغلاق السوق الصيفِيْ الحالي.

– كشفت صحيفة “الشبابية” عَنّْ قرار متوقع بتخفِيْض عقوبة الهلال لحرمانه عقود “مدة التسجيل” فِيْ قضيتي النصر ومحمد كنو.

– أعلن الكاتب عبد الله المحمد عَنّْ ترشيح اسمين لـ “خليفة” ماجد النفِيْعي رئيساً للنادي الأهلي. هما عادل عزت ووليد معاذ.

– أعلن الإعلامي السعودي الصرامي أن نادي النصر يقترب من التعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش لاعب وسط برشلونة.

قرر الهلال خياطة سكرتارية اتحاد الكرة. – معرفة مَوعِد عودة محمد كانو للمشاركة فِيْ المباريات. خوفا من أي خطأ يؤدي إلَّى “خصم النقاط”.