أخبار الكرة السعودية| مفاجأة حمد الله.. البليهِيْ وكنو وعقوبة النصر

وشهدت الـ 24 ساعة الماضية أحداثًا مثيرة فِيْ العديد من الملفات المتعلقة بالدوري السعودي للمحترفِيْن وروشن ودوري الدرجة الأولى الصفراء.

ويتصدر الشباب ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 12 نقطة بفارق هدف واحد عَنّْ صاحب المركز الثاني نادي الهلال لكرة القدم.

كرة القدم السعودية تشهد فجوة دولية. أن يشارك فريقنا الأول فِيْ معسكر تحضيري فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، بين 17 و 27 سبتمبر، بهدف المشاركة فِيْ مونديال قطر 2022.

بعد ذلك نعرض لكَمْ فِيْ “السعودية الرياضية” أبرز أخبار الكرة السعودية، اليوم الجمعة.

– أعلن القانوني أحمد الشيخي حرمان النصر من العقود. حتى دفع 22 مليون ريال للنجم البرازيلي جوليانو دي باولا.

– كشف الإعلامي عبد الكريم الحمد عَنّْ موافقة علي البلاحي مدافع نادي الهلال على تجديد عقده. إذا طلبت منك الإدارة البقاء.

– اشترط وليد الركركي مدرب المنتخب المغربي أن ينتهِيْ إيقاف عبد الرزاق حمدالله “نهائيا” وتألقه مع نادي الاتحاد. العودة إلَّى الاختيار.

تم التأكيد رسميًا على غياب النجم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف، جناح نادي النصر، عَنّْ الاتحاد الكلاسيكي، فِيْ دوري روشان.

– كشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز الأولى، أن مهلة دفع نادي الهلال “الغرامة المالية” فِيْ قضية محمد كانو انتهت خلال أسبوع واحد فقط.

وأعلن الإعلامي أحمد العجلان، مشاركة رسمية لعبد الرزاق حمدالله فِيْ مباراة النصر والاتحاد كلاسيك، بعد دخوله اتحاد الكرة بـ “المتهمين ضده”، وتأخر القرار النهائي.