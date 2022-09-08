أخبار النصر اليوم|غيابات بالجملة وصدمة ماشاريبوف وحكَمْ لقاء الباطن

شهدت النشرة الإخبارية لكرة القدم لفريق النصر الأول على مدار الـ24 ساعة الماضية عددًا كبيرًا من المشاهد، ضمن المشاركة فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

ويستعد النصر لمواجهة داماك السبت المقبل على ملعب مرسول بارك بالرياض ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشان السعودي.

وخسر النصر أمام التعاون 1-0 فِيْ مباراة الدور الثاني، ليحتل المركز التاسع فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، برصيد 3 نقاط من مباراتين.

وفِيْ السطور التالية نستعرض لكَمْ فِيْ “السعودية الرياضية” أبرز أخبار الانتصار اليوم الخميس.

اشترطت إدارة النصرة أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يجب أن يعين نخبة من الحكام الأجانب. نظرا لاهتمام بعض الحكام بالدوريات العالمية وكأس العالم الدوحة 2022.

– غياب الثنائي الدفاعي سلطان الغنام وعلي لقمي عَنّْ حزب ضمك. بسبب الإصابة، بينما يعمل الطاقم الطبي على تحضير Lagame ؛ للمشاركة مع الفريق ضد الاتحاد.

– المدرب الفرنسي رودي جارسيا مدرب نادي النصر “خاض تجربة” الثلاثي حمد المنصور وعبدالله الخيبري وعلي الحسن فِيْ مركز الظهِيْر الأيمن. لاستخدام إحداها أمامك بعد التأكد من غياب الغنام والقمي.

وأوضحت صحيفة “ريدهُول”، ظهر الخميس، تعيين الحكَمْ التشيلي روبرتو طوبار، لتوجيه مباراة النصر والباطين، فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشان السعودي.

وأكدت صحيفة “الرياضية” أن الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف يعاني من التهاب فِيْ العمود الفقري ويحتاج للعلاج والتأهِيْل فِيْ الفترة المقبلة.