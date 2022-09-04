أخبار النصر اليوم| إصابة “قلب” مارتينيز ورسالة هجومية ضد النجعي

شهدت النشرة الإخبارية لكرة القدم لفريق النصر الأول على مدار الـ24 ساعة الماضية عددًا كبيرًا من المشاهد، ضمن المشاركة فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

وخسر النصر أمام التعاون بهدف مجاني، فِيْ مباراة الفريقين، اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات الدوري السعودي روشان (تفاصيل … حفل).

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ويحتل النصر المركز التاسع فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، بعد أن أنهى الدور الثاني برصيد 3 نقاط من مباراتين، فِيْما يستعد النصر لمواجهة داماك السبت المقبل، فِيْ الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

وفِيْ السطور التالية نعرض لكَمْ فِيْ “السعودية الرياضية” أبرز أخبار الانتصار اليوم الأحد.

بيتي مارتينيز تكشف عَنّْ طبيعة “إصابة القلب”

أكد صانع الألعاب بيت مارتينيز أنه مصاب بعدوى فِيْ التامور وسيعود قريبًا إلَّى أرض الملعب استجابة لمطالب بإنهاء عقده بسبب إصابة فِيْ القلب.

لاعبو التعاون يحققون النصر. ماذا حدث

أثار لاعبو التعاون الجدل بمقطع فِيْديو “استفز” جماهِيْر النصر بعد ظهُور اللاعبين فِيْ غرفة خلع الملابس وهم يشاهدون مقطعًا لهدف الفوز فِيْ مباراة الفريقين بدوري روشان من السعودية.

ألغى هدف توامبا فِيْ مرمى النصر

وقال سميحان النابت، الذي سجل هدف الفوز فِيْ فوز التعاون على النصر، إن الهدف غير المسموح به من توامبا كان حافزا للاعبين للفوز بالمباراة.

الهدف التعاوني يفتح النار على اللاعب الفائز.

ووجه عبدالعزيز المريسل رسالة هجومية إلَّى لاعب النصر سامي الناجي، واصفا موقف اللاعب خلال هدف التعاون بـ “الازدراء الواضح والصارخ”.

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