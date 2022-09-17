أخبار النصر اليوم| اجتماع سري مع البليهِيْ.. و”قشيش إلَّى الأهلي”

شهدت النشرة الإخبارية لكرة القدم لفريق النصر الأول على مدار الـ24 ساعة الماضية عددًا كبيرًا من المشاهد، ضمن المشاركة فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

حقق النصر فوزا كبيرا على الباطن (4-0) مساء الخميس فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشان للمحترفِيْن السعودي.

ويحتل النصر المركز الرابع فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط من الفوز فِيْ 3 مباريات مقابل الخسارة أمام التعاون.

وفِيْ السطور التالية نعرض لكَمْ فِيْ “السعودية الرياضية” أبرز أخبار الفوز، اليوم السبت.

* اجتماع سري

وكشفت قناة علي هبة، عَنّْ لقاء “سري” بين مسؤولي النصر ومدافع الهلال علي البلاحي، فِيْ أحد فنادق الرياض. التوقيع معه رسميا.

* مستقبل النصائح

نفى الإعلامي نواف التميمي موافقة المدافع الشاب ماجد قشيش، نجم نادي النصر، على الذهاب إلَّى الأهلي، فِيْ سوق الشتاء المقبل.

* مباراة ودية

تحولت إدارة نادي النصر إلَّى نظيرتها فِيْ التعاون. لمباراة ودية، خلال فترة الراحة الدولية.

* ثلاثي وين

تأهل البرازيليون أندرسون تاليسكا وعبد الرحمن غريب وعبد الإله العمري ثلاثي نادي النصر فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشان.