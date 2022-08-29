أخبار النصر اليوم| اجتماع طارئ ورحيل نجم الوسط وصدمة إصابة لاعبين

شهدت النشرة الإخبارية لكرة القدم لفريق النصر الأول، خلال الـ24 ساعة الماضية، عددًا كبيرًا من المشاهد، تزامنًا مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

بدأ النصر مشواره فِيْ دوري روشان السعودي 2022-2023، بفوزه على الوحدة، بهدف لم يرد، عبر الكاميروني فنسنت أبو بكر.

وفِيْ السطور التالية نعرض لكَمْ فِيْ “السعودية الرياضية” أبرز أخبار الانتصار اليوم الاثنين.

– يعقد مجلس إدارة مرسول بارك، اليوم الاثنين، اجتماعا طارئا مع أحد ممثلي إدارة نادي النصر وجمعية الأندية المحترفة السعودية، من أجل إيجاد حل لاستخدام الملعب. تقنية الانقراض فِيْ المستقبل بحيث لا تضر أو ​​تعيق عمل الحكام، وأن تكون مهمة الحكام إدارة الملعب ضمن المعايير والضوابط.

افتتحت إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع، الخط المباشر للتفاوض مع نظيره النصر، لتعيين حمد المنصور أو محمد قاسم على سبيل الإعارة حتى نهاية العام. الموسم الحالي.

– تعرض المدافع علي لقمي لإصابة فِيْ عضلات الفخذ الخلفِيْة، وفِيْ نفس الوقت تأكد غياب الظهِيْر الأيمن سلطان الغنام عَنّْ مباراة التعاون.

أعلن نادي الطائي بقيادة تركي الضبعان، اليوم الاثنين، التعاقد مع النجم الشاب مختار علي على سبيل الإعارة لموسم واحد.