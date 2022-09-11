أخبار النصر اليوم| اعتذار النجعي وألفارو يفجر مفاجأة مدوية

شهدت النشرة الإخبارية لكرة القدم لفريق النصر الأول على مدار الـ24 ساعة الماضية عددًا كبيرًا من المشاهد، ضمن المشاركة فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

حقق النصر فوزا 2-1 على ضمك فِيْ مباراة الفريقين، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشان للمحترفِيْن السعودي.

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ويحتل النصر المركز السادس فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، فِيْما يستعد العالمية لمواجهة الباطن الخميس المقبل فِيْ مباراة الدور الرابع من المسابقة.

وفِيْ السطور التالية نعرض لكَمْ فِيْ “السعودية الرياضية” أبرز أخبار الانتصار اليوم الأحد.

المدرب الفائز جوستافو كان يعاني من إصابة فِيْ الظهر

أكد المدرب رودي جارسيا أن لويس جوستافو انضم إلَّى فريق النصر متأخراً وكان يعاني من إصابة فِيْ الظهر وسيلعب على مستوى مختلف بمجرد أن يصبح لائقًا بشكل كامل.

وصفت الصحف الكولومبية أوسبينا بـ “البطل” بعد المباراة ضدك

أشادت الصحف الكولومبية بأداء الحارس ديفِيْد أوسبينا فِيْ انتصار ومباراة ضمك، واصفة إياه بالبطل بعد أن أنقذ أكثر من فرصة من الخطر.

مدافع النصر لم ألعب كرة القدم منذ 6 أشهر

قال المدافع ألفارو غونزاليس إنه لم يلعب كرة القدم منذ ستة أشهر وأن دعم زملائه ساعده على التكَيْفَ بسرعة مع البيئة فِيْ المملكة العربية السعودية.

الناجي يعتذر لجمهُور النصر …

وأكد سامي الناجي أن ما قدمه فِيْ مباراة ضمك اعتذار لجماهِيْر النصر عَنّْ خطأه فِيْ الجولة الثانية من مباراة التعاون.

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