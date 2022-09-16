أخبار النصر اليوم| الحرمان من التعاقدات.. ومفاجأة أمام الاتحاد

شهدت النشرة الإخبارية لكرة القدم لفريق النصر الأول على مدار الـ24 ساعة الماضية عددًا كبيرًا من المشاهد، ضمن المشاركة فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

حقق النصر فوزا كبيرا على الباطن (4-0) مساء الخميس فِيْ الجولة الرابعة من دوري روشان للمحترفِيْن السعودي.

ويحتل النصر “مؤقتا” المركز الثالث فِيْ جدول دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط ليفوز من 3 مباريات مقابل الخسارة أمام التعاون.

وفِيْ السطور التالية نعرض لكَمْ فِيْ “السعودية الرياضية” أبرز أخبار الانتصار اليوم الجمعة.

* قضية الحمد الله

كشف الصحفِيْ محمد العامري عَنّْ قرار الفِيْفا الذي طال انتظاره بحرمان النصر من عقود “فترتين قياسيتين” فِيْ قضية الحمد الله.

* غياب معمر

لأول مرة منذ توليه رئاسة نادي النصر، غاب مصالي المعمر عَنّْ مباراة فريقه أمام الباطن. بسبب إصابة فِيْ الكتف.

الثلاثي الاعدادية

أكد أمين بخاري وعلي لقامي وجلال الدين مشاريبوف، ثلاثي نادي النصر، استعدادهم. للمشاركة فِيْ “الاتحاد كلاسيك” بعد تألقه ضد الباطن ..

* أقوال غريبة

وأكد عبد الرحمن غريب أن هدفه هُو مساعدة زملائه على الفوز، وعدم الرد على استبعاده من المنتخب السعودي.