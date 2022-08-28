أخبار النصر اليوم| العالمي ينتصر.. وانسحاب من صفقة عوار

شهدت النشرة الإخبارية لكرة القدم لفريق النصر الأول، خلال الـ24 ساعة الماضية، عددًا كبيرًا من المشاهد، تزامنًا مع انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

بدأ النصر مشواره فِيْ دوري روشان السعودي 2022-2023 بفوزه على الوحدة بهدف لم يرد عليه يوم السبت.

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وفِيْ السطور التالية نعرض لكَمْ فِيْ “السعودية الرياضية” أبرز أخبار الانتصار اليوم الأحد.

– ابدأ الفوز

النصر يفتتح مسيرته فِيْ دوري الروشان السعودي بفوزه على الوحدة بهدف من فنسنت أبو بكر.

– تطوير الهجوم

أشار جارسيا بعد فوز النصر على الوحدة إلَّى أن الفريق يحتاج إلَّى مزيد من العمل على المستوى الهجومي.

– مبالغة العوار

انسحب نادي النصر من عقد اللاعب الفرنسي حسام الأعور لاعب أولمبيك ليون بسبب المطالب المالية للاعب.

بقاء مشاريبوف

أكد جلال الدين مشاريبوف لاعب النصر استمراريته مع الفريق واستقال من منصبه لينضم إلَّى صفوف الأهلي المصري.

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