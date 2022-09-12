أخبار النصر اليوم| الهريفِيْ يحرج آل معمر.. ورد المريسل على الهلال

شهدت النشرة الإخبارية لكرة القدم لفريق النصر الأول على مدار الـ24 ساعة الماضية عددًا كبيرًا من المشاهد، ضمن المشاركة فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

حقق النصر فوزا 2-1 على ضمك فِيْ مباراة الفريقين، على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشان للمحترفِيْن السعودي.

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ويحتل النصر المركز السادس فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، فِيْما يستعد العالمية لمواجهة الباطن الخميس المقبل فِيْ مباراة الدور الرابع من المسابقة.

وفِيْ السطور التالية نعرض لكَمْ فِيْ “السعودية الرياضية” أبرز أخبار الانتصار اليوم الاثنين.

وتحدث عبدالله أبانمي، رئيس نادي الفِيْحاء، عَنّْ صعوبة المنافسة فِيْ دوري روشان لأسباب عدة، أهمها ارتفاع عدد الإصابات، فضلاً عَنّْ كون الجهاز الفني جديدًا على الملعب. الدوري بالإضافة إلَّى التأخر فِيْ التعاقد مع المدافع الأجنبي بعد فترة الإعداد.

وبعث نجم النصر السابق فهد الحريفِيْ برسالة إلَّى عائلة معمر المسلية قال فِيْها “مهما كان اسم المدرب هناك نقطة مهمة يجب على الجميع مراعاتها، كَمْا أنه يختبئ كثيرًا ولا تعرف الخلفِيْة. فِيْ هذا النادي أو الدوري، فأنت بحاجة إلَّى مسؤول اتصال تقني لاختصار الوقت.

عبد العزيز المريسل، كان على استعداد لتوجيه رسالة إلَّى إعلام الهلال يقول “عَنّْدما حاول البعض من الهلال الاستخفاف بوقف ناديهم لفترتين، بدأ البعض يهِيْنني ويكذب عليّ لأن قلت إن قراءتي لـ La تقول إن الفوز حرمهم من أكبر فترة تسجيل فِيْ التاريخ لأنهم أرادوا التوقيع مع كريستيانو، لذلك كذبوا علي. الآن ماذا سيقولون لي لا تعبث معي “.

رسميًا، سُمح للعائلات والأفراد فِيْ جميع المدرجات، باستثناء المدرجات المخصصة لممثلي العلاقات التشجيعية، حيث يُسمح فقط للأفراد بالدخول.