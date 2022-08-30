أخبار النصر اليوم| حَقيْقَة صفقة بيانيتش ونجم العالمي إلَّى الاتحاد

شهدت النشرة الإخبارية لكرة القدم لفريق النصر الأول على مدار الـ24 ساعة الماضية عددًا كبيرًا من المشاهد، ضمن المشاركة فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

ويستعد النصر لمواجهة التعاون، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالريدة، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشان السعودي.

شاهد مباريات النصر فِيْ دوري 2023 .. اشتباكات نارية وديربي “متوقع”

بدأ النصر حملة الدفاع عَنّْ اللقب، بفوزه على نادي الوحدة الصاعد حديثاً، بهدف بدون ركلة جزاء، على ملعب مرسول بارك، فِيْ الجولة الأولى من مسابقة دوري روشان السعودي “2022-2023”.

وفِيْ السطور التالية نعرض لكَمْ فِيْ “السعودية الرياضية” أبرز أخبار الفوز، اليوم الثلاثاء.

معمر يحسم الخلاف فِيْ اتفاق بيانيتش

أكد رئيس نادي النصر، موصلي المعمر، أنه ليس فِيْ برشلونة وأن النادي لا علاقة له بمفاوضات اللاعب ميراليم بيانيتش فِيْ الانتقالات الصيفِيْة.

نجم النصر يقترب من الاتحاد .. قبل أن يغلق الميركاتو

وأوضحت تقارير أن نادي النصر وافق على نقل المدافع محمد الفتيل لصفوف الاتحاد قبل إغلاق باب الميركاتو الصيفِيْ.

الانتصار يهزم الهلال فِيْ قضية كنو

قرر مركز التحكيم الرياضي، تأييد عقوبات غرفة تسوية المنازعات ضد الهلال فِيْ قضية محمد كانو، بغرامة تزيد عَنّْ 20 مليون ريال لصالح النصر.

رغم إنكار عائلة معمر، تؤكد التقارير الإسبانية انتصار المفاوضات مع بيانيتش

وذكرت الصحفِيْة الإسبانية هِيْلينا كونديس أنه على الرغم من نفِيْ معمر الموصلي هناك مفاوضات مع برشلونة والنصر يريد ضم بيانيتش.

النصر يوقع رسميًا مع ألفارو غونزاليس

أعلن نادي النصر تعاقده الرسمي مع ألفارو غونزاليز، مجانًا، لموسم واحد، مع خيار التجديد لموسم جديد، مقابل 2.5 مليون يورو لكل موسم.

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