أخبار النصر اليوم| سر أنسيلمو.. صدمة جوستافو ورحيل “جوهرة” جديدة

شهدت النشرة الإخبارية لكرة القدم لفريق النصر الأول على مدار الـ24 ساعة الماضية عددًا كبيرًا من المشاهد، ضمن المشاركة فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

يحتل النصر المركز الرابع فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، بعد فوزه على الوحدة (1-0)، وضمك (2-1)، والباطين (4-0) وخسارته أمام آل. التعاون (0-1). ).

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كرة القدم السعودية تشهد فجوة دولية. لاختيارنا الأول، شاركنا فِيْ معسكر تحضيري فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، بين 17 و 27 سبتمبر، استعدادًا للمشاركة فِيْ مونديال 2022 فِيْ قطر.

وفِيْ السطور التالية نعرض لكَمْ فِيْ “السعودية الرياضية” أبرز أخبار الفوز، اليوم الثلاثاء.

* سر أنسيلمو العجيب

وكشف أنسيلمو عَنّْ تفضيله لإتمام تأسيسه فِيْ “النصر” قبل “الاتحاد” صيف 2022، بموافقة مجلس إدارة عائلة معمر، بالشروط التي وضعها.

تأخر وصول “لويس جوستافو”

تأخر النجم البرازيلي لويس جوستافو فِيْ العودة للتدريبات الجماعية فِيْ النصر، بعد انتهاء إجازته الخاصة، بسبب ظروف الطيران.

* أفضل النجوم فِيْ الدوري

ويرى أنسيلمو أن النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا هُو أفضل لاعب “أجنبي” فِيْ الدوري السعودي، فِيْما يعتبر سلمان الفرج أفضل لاعب محلي.

* رحيل جوهرة النصر

قرر أحمد الدوسري (20 عاما) الرحيل عَنّْ النصر لصالح نادي الجندل الذي يلعب فِيْ دوري الدرجة الثانية السعودي.