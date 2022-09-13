أخبار النصر اليوم| صدمة إماراتية ورونالدو يفكر فِيْ العرض السعودي

شهدت النشرة الإخبارية لكرة القدم لفريق النصر الأول على مدار الـ24 ساعة الماضية عددًا كبيرًا من المشاهد، ضمن المشاركة فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

ويستعد النصر لمواجهة الباطن، الخميس المقبل، فِيْ مباراة الفريقين، على استاد الباطن، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشان فِيْ السعودية.

شاهد مباريات النصر فِيْ دوري 2023 .. اشتباكات نارية وديربي “متوقع”

يحتل النصر المركز السادس فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، بعد فوزه مرتين على الوحدة (1-0)، وضمك (2-1)، وخسارته أمام التعاون (0-1). .

وفِيْ السطور التالية نعرض لكَمْ فِيْ “السعودية الرياضية” أبرز أخبار الفوز، اليوم الثلاثاء.

أبو بكر يشيد بالنصر. يصف تعيين Garcia بأنه “خطوة مهمة”

وأكد مهاجم الكاميرون فنسنت أبو بكر أنه سعيد باللعب لفريق النصر ولقاء الشعب السعودي، مؤكدا أن تعيين المدرب رودي جارسيا “خطوة مهمة” وأن الصفقات الجديدة ستساعدهم على التنافس على الألقاب.

موهبة النصر تقترب من الإمارات … ذعر قوي

وأشارت تقارير إلَّى أن نادي بانياس الإماراتي يقترب من استكَمْال مفاوضاته مع مهند مندو أحد مواهب النصر، وقد يحصل اللاعب على فرصة تمثيل منتخب الإمارات.

هل يتجه كريستيانو رونالدو نحو الفوز فِيْ الشتاء

كشفت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو قد يعيد النظر فِيْ العروض السعودية فِيْ يناير المقبل، بعد أنباء تلقي عروض من النصر والهلال.

الشباب يختطفون نجم النصر .. صفقة من العيار الثقيل

وزعم الصحفِيْ أحمد العجلان، أن الشباب تعاقد مع مهاجم النصر أحمد نماري كَمْحترف بعد تألقه مع صفوف الشباب فِيْ النصر الموسم الماضي، بتسجيله 9 أهداف.

رسالة دفاعية لرينارد بعد إقصاء غريب عَنّْ الأخضر

وعلق الناقد طارق نوفل على اتهام مدرب المنتخب هِيْرفِيْه رينارد بالتآمر ضد لاعبي النصر قائلاً “ماذا قدم عبد الرحمن غريب فِيْ الفترة الماضية، وماذا فعل حتى فِيْ المباريات التي خاض فِيْها الفوز “

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