أخبار النصر اليوم| عقوبة قاسية.. “قلب بيتي” والتصعيد ضد حمد الله

شهدت النشرة الإخبارية لكرة القدم لفريق النصر الأول على مدار الـ24 ساعة الماضية عددًا كبيرًا من المشاهد، ضمن المشاركة فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

ويستعد النصر لمواجهة داماك السبت المقبل على ملعب مرسول بارك بالرياض ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشان السعودي.

اقرأ فِيْ عربية الرياضة | نجمة النصر ترد على عرض الأهلي … قرار نهائي

وخسر النصر أمام التعاون 1-0 فِيْ مباراة الدور الثاني، ليحتل المركز التاسع فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، برصيد 3 نقاط من مباراتين.

وفِيْ السطور التالية نعرض لكَمْ فِيْ “السعودية الرياضية” أبرز أخبار الفوز، اليوم الأربعاء.

* العقوبة التأديبية

أعلنت لجنة الأخلاق والانضباط، تغريم نادي النصر 10 آلاف ريال، بعد أن ألقى جمهُوره “3 أوعية ماء” خلال مباراة التعاون.

عودة مشاريبوف

يعود نجم أوزبكستان جلال الدين مشاريبوف إلَّى مباريات النصر، ابتداءً من مباراة الاتحاد كلاسيك يوم 2 أكتوبر.

* قضية الحمد الله

قررت إدارة النصر تصعيد قضية النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد، بعد تعليق إيقافه.

* قلب بيتي

حذر طبيب القلب خالد النمر من تدهُور صحة نجمة النصر بيتي مارتينيز بعد إصابتها بـ “التهاب التأمور”.