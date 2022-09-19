أخبار النصر اليوم| عودة الثلاثي الأجنبي وقرارات جديدة قبل القمة

شهدت النشرة الإخبارية لكرة القدم لفريق النصر الأول على مدار الـ24 ساعة الماضية عددًا كبيرًا من المشاهد، ضمن المشاركة فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

يحتل النصر المركز الرابع فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، بعد فوزه على الوحدة (1-0)، وضمك (2-1)، والباطين (4-0) وخسارته أمام آل. التعاون (0-1). ).

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كرة القدم السعودية تشهد فجوة دولية. أن يشارك فريقنا الأول فِيْ معسكر تحضيري فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، بين 17 و 27 سبتمبر، بهدف المشاركة فِيْ مونديال قطر 2022.

وفِيْ السطور التالية نعرض لكَمْ فِيْ “السعودية الرياضية” أبرز أخبار الانتصار اليوم الاثنين.

مَوعِد عودة “الثلاثي الدولي” إلَّى النصر

وسيعود الثلاثي المكون من ديفِيْد أوسبينا وجيسلين كونان وفِيْنسنت أبو بكر إلَّى معسكر النصر فِيْ 29 سبتمبر المقبل، بعد استكَمْال مشاركتهم الدولية مع منتخباتهم الوطنية.

بيتي مارتينيز ستغيب عَنّْ الكلاسيكو … استراحة جديدة

تم التأكيد على غياب لاعب الوسط الأرجنتيني بيتي مارتينيز عَنّْ مباراة الكلاسيكو أمام الاتحاد حيث احتاج للراحة لمدة 4 أسابيع قبل العودة للتدريبات.

الفوز يحفز اللاعبين بالمكافآت قبل الكلاسيكو

وزعت إدارة النصر مكافآت الفوز للاعبين فِيْ مباريات الوحدة والدماك والبطين استعدادًا لمباراة الاتحاد كلاسيك فِيْ دوري روشان السعودي.

غارسيا يرفض إقامة ودية خلال فترة الاستراحة

ورفض المدرب رودي جارسيا مواجهة النصر فِيْ مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي خوفا من تعرض اللاعبين لإصابات بعد بذل الكثير من الجهد فِيْ معسكر إسبانيا.

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