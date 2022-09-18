أخبار النصر اليوم| ماشاريبوف ينتظر وودية قبل كلاسيكو الاتحاد

شهدت النشرة الإخبارية لكرة القدم لفريق النصر الأول على مدار الـ24 ساعة الماضية عددًا كبيرًا من المشاهد، ضمن المشاركة فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

يحتل النصر المركز الرابع فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، بعد فوزه على الوحدة (1-0)، وضمك (2-1)، والباطين (4-0) وخسارته أمام آل. التعاون (0-1). ).

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كرة القدم السعودية تشهد فجوة دولية. أن يشارك فريقنا الأول فِيْ معسكر تحضيري فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، بين 17 و 27 سبتمبر، بهدف المشاركة فِيْ مونديال قطر 2022.

وفِيْ السطور التالية نعرض لكَمْ فِيْ “السعودية الرياضية” أبرز أخبار الفوز، اليوم الأحد.

ماشاريبوف جاهز لمواجهة كلاسيكو ومارتينيز

وأكد الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف استعداده للمشاركة فِيْ كلاسيكو الاتحاد بانتظار نتائج الفحوصات الطبية فِيْما تأكد غياب الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

النصر يستعد لمباراة التعاون الودي الكلاسيكية

ومن المنتظر أن يخوض النصر مباراة ودية أمام التعاون مطلع الأسبوع المقبل، استعدادا لمباراة الكلاسيك ضد الاتحاد فِيْ دوري روشان السعودي.

المهِيْميد ينتقل إلَّى الدوري اليوناني

أعلن برنامج الابتعاث السعودي، انتقال لاعب الوسط سامر المهِيْميد إلَّى الفريق الأول لنادي أووي كريت اليوناني، بعقد احترافِيْ لمدة عامين.

النصر ينتظر تقرير عسيري .. “هل تضيع الكلاسيك”

ومن المنتظر أن يتسلم الجهاز الفني لفريق النصر التقرير الطبي للاعب عبد الفتاح عسيري للكشف عَنّْ موقعه فِيْ صدارة الاتحاد بعد تعرضه لإصابة أمام الباطن.

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