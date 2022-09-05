أخبار النصر اليوم| مدة غياب لاجامي وقانونية فسخ عقد مارتينيز

شهدت النشرة الإخبارية لكرة القدم لفريق النصر الأول على مدار الـ24 ساعة الماضية عددًا كبيرًا من المشاهد، ضمن المشاركة فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

ويستعد النصر لمواجهة داماك السبت المقبل على ملعب مرسول بارك بالرياض ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشان السعودي (تفاصيل المباراة).

اقرأ أيضا إصابة “قلب” نجم النصر .. التهاب التامور وعَنّْدما يحتاج إلَّى تدخل جراحي

وخسر النصر أمام التعاون 1-0 فِيْ مباراة الدور الثاني، ليحتل المركز التاسع فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، برصيد 3 نقاط من مباراتين.

وفِيْ السطور التالية نعرض لكَمْ فِيْ “السعودية الرياضية” أبرز أخبار الانتصار اليوم الاثنين.

غياب لاغامي بعد إصابة “الكسر”

كشفت الفحوصات الطبية أن مدافع النصر علي لقمي أصيب بتمزق بسيط فِيْ العضلة الأمامية واحتاج للراحة لمدة 2-3 أسابيع.

قانون يكشف … هل يمكن للنصر إنهاء عقد مارتينيز

وصرح المحامي علي عباس أن النصر يمكنه إنهاء عقد الأرجنتينية بيتي مارتينيز إذا لم تستطع اللعب بعد تعرضها لثقب فِيْ التامور، بشرط موافقة اللاعب.

والد بيتي يطمئن جماهِيْر النصر بعد إصابة نجلها

وأكد والد اللاعب، بيتي مارتينيز، أن نجم النصر ليس فِيْ حالة صحية خطيرة، كَمْا تردد فِيْ وسائل الإعلام، ويحتاج فقط إلَّى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع للعودة إلَّى الملاعب.

رئيس الطائي يصف الانتصار بـ “نعمة”.

وقال رئيس نادي الطائي تركي الضبعان إن الفوز “نعمة” بتوزيع لاعبيه على الأندية لمساعدتهم، والأمير خالد بن فهد يدعم كل الرياضيين وليس الفوز فقط.

تابعوا نتائج المباريات لحظة بلحظة مع السعودية الرياضية