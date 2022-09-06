أخبار النصر اليوم| مفاجأة برشلونة.. وبيتي لن يعتزل كرة القدم

شهدت النشرة الإخبارية لكرة القدم لفريق النصر الأول على مدار الـ24 ساعة الماضية عددًا كبيرًا من المشاهد، ضمن المشاركة فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

ويستعد النصر لمواجهة داماك السبت المقبل على ملعب مرسول بارك بالرياض ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشان السعودي.

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وخسر النصر أمام التعاون 1-0 فِيْ مباراة الدور الثاني، ليحتل المركز التاسع فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي، برصيد 3 نقاط من مباراتين.

وفِيْ السطور التالية نعرض لكَمْ فِيْ “السعودية الرياضية” أبرز أخبار الفوز، اليوم الثلاثاء.

– أبلغ المدرب الفرنسي رودي جارسيا اللاعبين بضرورة تقديم أنفسهم بشكل أفضل فِيْ مباراة النصر القادمة ضد داماك.

– أكدت الفحوصات الطبية سلامة قلب الأرجنتينية بيتي مارتينيز، بعد أن أوصى الطبيب بالحصول على الدواء، لمدة 14 يومًا فقط.

أكَمْل حارس المرمى رائد عزيبي رسمياً إعارته من النصر إلَّى الفِيْصلي حتى صيف 2023.

– أوضح تشافِيْ مدرب برشلونة أن بيانيتش هُو من طلب المغادرة إلَّى الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة الأمر الذي أغضب النصر بعد فشل المفاوضات بين الاثنين.

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