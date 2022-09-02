أخبار النصر اليوم| مفاجأة جارسيا.. و”الخسارة” أمام حمد الله

شهدت النشرة الإخبارية لكرة القدم لفريق النصر الأول على مدار الـ24 ساعة الماضية عددًا كبيرًا من المشاهد، ضمن المشاركة فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

ويستعد النصر لمواجهة التعاون، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالريدة، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري روشان السعودي.

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بدأ النصر مشواره فِيْ مسابقة دوري روشان السعودي، بفوزه على الصاعد حديثاً الوحدة، بهدف مجاني، على ملعب مرسول بارك، فِيْ مباراة الجولة الأولى.

مباراة الجولة تاريخ النتيجة الملعب

الأسبوع 1 النصر – الوحدة 27 أغسطس 2022 1800 1 – 0 ملعب مرسول بارك الأسبوع 2 التعاون – النصر 03 سبتمبر 2022 1600 0 – 0 مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة)

وفِيْ السطور التالية نعرض لكَمْ فِيْ “السعودية الرياضية” أبرز أخبار الانتصار اليوم الجمعة.

* انتصار الخسارة

كشفت صحيفة الشبابية عَنّْ خسارة متوقعة لنادي النصر فِيْ قضيتي عبدالرزاق حمدالله وجوليانو ضد الفِيْفا.

* خروف جاهز

تم التأكيد على استعداد سلطان الغنام للمشاركة فِيْ مباريات نادي النصر إبتداءا من الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشان.

* اتفاقية عسيري

أعلنت تقارير صحفِيْة رفض إدارة النصر، حتى الآن، تجنيب عبد الفتاح عسيري الأهلي.

* مفاجأة جارسيا

وقام رودي جارسيا مدرب النصر بتهِيْئة نجم الوسط عبد الله الخيبري للمشاركة فِيْ مركز الظهِيْر الأيمن مقابل التعاون.