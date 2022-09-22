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أخبار النصر اليوم| وداعا مرسول.. “ركبة” بيتي وحَقيْقَة الحكَمْ القضائي

كتب newsaفي آخر تحديث
أخبار النصر اليوم| وداعا مرسول.. “ركبة” بيتي وحَقيْقَة الحكَمْ القضائي

شهدت النشرة الإخبارية لكرة القدم لفريق النصر الأول على مدار الـ24 ساعة الماضية عددًا كبيرًا من المشاهد، ضمن المشاركة فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

يحتل النصر المركز الرابع فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، بعد فوزه على الوحدة (1-0)، وضمك (2-1)، والباطين (4-0) وخسارته أمام آل. التعاون (0-1). ).

كرة القدم السعودية تشهد فجوة دولية. لاختيارنا الأول، شاركنا فِيْ معسكر تحضيري فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، بين 17 و 27 سبتمبر، استعدادًا للمشاركة فِيْ مونديال 2022 فِيْ قطر.

وفِيْ السطور التالية نستعرض لكَمْ فِيْ “السعودية الرياضية” أبرز أخبار الفوز، اليوم الخميس.

* بارك ماسنجر

أطلق الإعلامي وليد الفرج مفاجأة من الدرجة الأولى، بإعلانه عَنّْ إمكانية سحب ملعب “مرسول بارك” من نادي النصر فِيْ أي وقت.

* جائزة

وأفاد المنفذ الإعلامي نواف التميمي، عَنّْ سلطة نصراوي، بعدم صدور حكَمْ قضائي بحق النادي، يعلن مقاضاة مروجي هذه الشائعات.

* الأضرار التي لحقت بمنزلي

نفت صحيفة الرياضية، إصابة النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز صانع ألعاب نادي النصر، على ارتفاع الركبة.

* سوبر سعودي

بمشاركة نادي النصر، أعلنت الوسيلة الإعلامية عبدالعزيز العصيمي، قرعة كأس السوبر السعودي، بعد استكَمْال مشوار الفريق، فِيْ مونديال 2022.