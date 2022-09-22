أخبار الهلال اليوم|معاقبة سالم الدوسري.. مفاجأة سعود وعقد البليهِيْ

وشهدت النشرة الإخبارية للفريق الكروي الأول لنادي الهلال، خلال الـ24 ساعة الماضية، العديد من المشاهد، ضمن المشاركة فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

حقق الهلال العلامة الكاملة بعد أن أمضى 4 أيام فِيْ مسابقة دوري روشان السعودي، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 12 نقطة بفارق هدف على المتصدر الشباب، بعد فوزه على الخليج (2 – 0)، الفِيْحاء (2-0) والفتح (1-0). ، والوحدة (3-0).

كرة القدم السعودية تشهد فجوة دولية. أن يشارك فريقنا الأول فِيْ معسكر تحضيري فِيْ مدينة أليكانتي الإسبانية، بين 17 و 27 سبتمبر، بهدف المشاركة فِيْ مونديال قطر 2022.

فِيْ السطور التالية نستعرض لكَمْ عَنّْ “السعودية الرياضية” أبرز أخبار الهلال، اليوم الخميس.

* معاقبة سالم وماريغا

وأعلن عَنّْ برنامج “ملعب اس بي سي” منافس نادي الهلال كل من سليم الدوسري والمالي موسى ماريجا. بعد اعتراضه على التبديل.

عودة عبد الإله المالكي

عاد النجم الدولي عبد الإله المالكي لاعب وسط الهلال إلَّى تدريبات الفريق الأول. بعد التعافِيْ من الإصابة “الصليبية”.

* مفاجأة سعود عبد الحميد

وكشفت قناة المنار شاهِيْن، أن سعود عبد الحميد رفض الانتقال إلَّى الهلال، لكن إدارة النقابة تجاهلت تجديد عقده ؛ هذا ما دفعه للقيام بذلك.

* عقد علي البليحي

أثار الإعلامي الرياضي محمد الدويش مفاجأة كبيرة حول احتمال حصول نادي الهلال على “عقدين” لمدافعهم الدولي علي البلاحي.