أخبار الهلال اليوم| إصابة الدوسري وجحفلي يرد على العروض

وشهدت النشرة الإخبارية للفريق الكروي الأول لنادي الهلال، خلال الـ24 ساعة الماضية، العديد من المشاهد، ضمن المشاركة فِيْ الموسم الرياضي الجديد 2022-2023.

ويستعد الهلال لمواجهة الفتح، غدا “الأحد”، فِيْ الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشان السعودي ؛ وذلك بملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

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بدأ الهلال حملة الدفاع عَنّْ اللقب بانتصارين على الخليج والفِيْحاء بنفس النتيجة (2-0) فِيْ الجولة الأولى والثانية من مسابقة دوري روشان السعودي.

وفِيْ السطور التالية نستعرض لكَمْ عَنّْ “السعودية الرياضية” أهم أخبار الهلال اليوم السبت.

سالم الدوسري يفاجئ الهلال قبل مباراة الفاتح

وقلصت فرص مشاركة سالم الدوسري مع الهلال فِيْ مباراة الفتح فِيْ الجولة الثالثة من دوري روشان السعودي بعد إصابته خلال مباراة الفِيْحاء.

جافلي يرفض العروض ويريد البقاء فِيْ الهلال

تلقى مدافع الهلال محمد الجحفلي عددًا من العروض بعد دخوله فترة الوداع قبل أن يقرر رفض العروض والبقاء وتجديد عقده مع الهلال.

إغالو يؤكد الهلال هدفه للدوري الرابع

أكد المهاجم أوديون إيغالو أن أفكار لاعبي الهلال تتركز على الفوز ببطولة الدوري للمرة الرابعة على التوالي، مؤكداً أن الدوري والآسيوي لا يقل أهمية عَنّْ ذلك.

بيعت تذاكر سوبر لوسيل

وشهدت مباراة الهلال والزمالك فِيْ سوبر لوسيل بيع التذاكر قبل 10 أيام من المباراة التي ستقام على ملعب لوسيل الذي يتسع لـ 86 ألف متفرج.

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